Как можно скорее избавиться: когда продавать б/у машину и что ждет этот рынок в 2026 году

В марте 2026-го в России продажи подержанных машин выросли на 5,7%, но эксперты прогнозируют стагнацию по итогам всего года

Фото: Артем Дергунов

В марте 2026 года в России реализовали 497 783 подержанных автомобиля. Год к году продажи выросли на 5,7%. «Рынок автомобилей с пробегом формируется из внутренних перепродаж и с поставок, или по-другому — ввоза, машин в страну. В этом году динамика ввоза была более быстрая, чем в 2025-м», — объяснил «Реальному времени» причину роста директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. О том, к каким маркам авто привыкли пользователи, что ждет рынок в этом году и какие признаки говорят о том, что легковушку стоит продавать, — в материале «Реального времени».

«Около 7% рынка — это привезенные из-за рубежа легковушки»

В марте 2026 года в России продали 497 783 б/у автомобиля. Это на 5,7% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, и на 14,4% больше в сравнении с февралем текущего, следует из аналитики «Автостата».

В топ-3 самых продаваемых моделей вошли Lada Granta (14,5 тыс. штук), Kia Rio (9,5 тыс.) и Lada 2107 (9,4 тыс.). В пятерку самых продаваемых подержанных машин также попали Hyundai Solaris (9,4 тыс.) и Lada Vesta (9,2 тыс.).

В текущем сезоне одним из факторов роста продаж стал увеличенный импорт подержанных машин в Россию, объяснил «Реальному времени» директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.



— Рынок автомобилей с пробегом формируется из внутренних перепродаж и с поставок, или по-другому — ввоза, машин в страну. В этом году динамика ввоза была более быстрая, чем в 2025-м. Около 7% рынка — это привезенные из-за рубежа легковушки. Хотя и внутренние продажи тоже подрастают, поскольку люди делают выбор в пользу б/у иномарки знакомого бренда, а не нового «китайца», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что по факту на сегодняшний день на китайские машины пересело 5-6% населения, или примерно каждый 20-й россиянин. Однако остальные автолюбители привыкли к своим проверенным Toyota, Mazda или BMW.

— Иными словами, большого желания у всех взять и пересесть на китайский автопром нет. Они хотят чего-то аналогичного тому, на чем ездили раньше, — добавил Целиков.

Еще одна причина скачка продаж — дороговизна новых автомобилей, сказал «Реальному времени» автоэксперт Константин Лигачев.

— Пока продажи машин «из салона» не так активны, поскольку средняя стоимость новой машины уже перевалила за 3 млн рублей. В итоге увеличиваются продажи на рынке б/у, — считает он.

«Если ремонт сделан в тяп-ляп-сервисе, то через некоторое время элемент все равно посыплется»

Основными признаками, указывающими на то, что б/у машину пора продавать, являются гниющий кузов и скорый капремонт двигателя, отметил Лигачев.

— Если вы видите, что у вас пошла ржавчина и начинают гнить разные элементы кузова или начал «чудить» двигатель в силу большого пробега, или вы чувствуете, что машина как-то боком начала ехать и вот-вот развалится на ходу, то следует поехать в сервис и потом соотнести вложения. Дальше все зависит от вашего настроя и внутреннего состояния: как правило, если дело доходит до таких денежных вливаний в автомобиль, то большинство автовладельцев стараются как можно скорее избавиться от легкового транспорта, — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что на практике восстанавливать автомобиль, доведенный до подобного состояния, экономически нецелесообразно, поскольку качественное «преображение» займет много времени и потребует больших затрат, особенно если человек ремонтирует его с целью продать подороже.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Если же ремонт будет сделан в так называемом тяп-ляп-сервисе, то через некоторое время отремонтированный элемент все равно посыплется. Так что в реальности теория «Да мы ее сейчас сделаем и продадим» не работает, и машину в неприемлемом состоянии проще продать по дешевке, — считает автоэксперт.

«Никаких скачков по продажам не видно и не ожидается»

В целом продажи подержанных машин в России в 2026 году, по предварительным прогнозам, должны остаться на уровне 2025-го — около 6 с копейками миллионов продаж, сказал Лигачев.

— Никаких скачков по продажам не видно и не ожидается. Единственный момент: в этом году средний возраст подержанного автомобиля увеличится до 15,5 года, — добавил он.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что по итогам ноября 2025 года средний возраст автомобилей с пробегом в России составил 12,3 года, следовало из аналитики «Авто.ру». Большая часть предложений — это машины от 10 до 19 лет (на транспорт в таких годах пришлась почти половина объявлений на площадке).

По мнению эксперта, в России не стоит ожидать в текущем году и роста продаж новых машин.

— При текущей рыночной и экономической ситуации продажи так и останутся на уровне 1,3 млн новых автомобилей. Однако оптимально было бы вернуться к уровню 2014 года, когда в нашей стране было продано около 2,5 млн машин, — резюмировал Лигачев.