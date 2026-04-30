«Без ИИ сейчас просто никуда: ты теряешь деньги и эффективность, проигрываешь конкуренцию»

Ловля воров, отслеживание брака, нейроресторатор, промышленные роботы и тесты по кибербезопасности: тренды цифровизации-2026

Бизнес уже автоматизировал базовые процессы, давно освоил ERP-системы и теперь заигрывает с искусственным интеллектом. Крупные компании уже поставили его себе на службу, небольшие предприятия осваивают базовые возможности. Цифровизуются маркетинг и продажи, защита от воровства в магазинах и отслеживание брака на заводах, медицинские расчеты и молочное производство. Участники тематического бизнес-бранча «Реального времени» уверены: сейчас даже самые записные ретрограды обязаны использовать ИИ и автоматизировать свои процессы, иначе они проиграют конкуренцию на рынке. А чтобы не потерять чувствительные данные — нужно учить своих сотрудников кибербезопасности, и на российском рынке для этого есть развитые и удобные инструменты. Подробности — в репортаже «Реального времени» с бранча.

Машинное зрение противодействует воришкам, экономит деньги, ищет брак

Популярная технология — машинное зрение на основе ИИ. Об этом говорили сразу несколько гостей бизнес-бранча. Об интересном кейсе в области машинного зрения и ИИ-видеоаналитики рассказал заместитель директора по развитию DNS в Казани Фарид Хашимов: в прошлом году компания внедрила «умные» камеры, которые анализируют поведение покупателя и препятствуют воровству из магазинов.

— Есть поведенческие паттерны клиентов, которые указывают на то, что товар сейчас могут вынести без оплаты. Видеоаналитика показывает хорошие результаты. Камеры улавливают поведение и сразу же подсказывают: лучше сотруднику находиться рядом, на всякий случай, — рассказывает Фарид Хашимов.

В ближайшем будущем DNS продолжит развивать использование видеоаналитики — камеры в магазинах станут отслеживать, как сотрудники работают с клиентами, и реагировать на заданные триггеры.

Заместитель директора по развитию DNS в Казани Фарид Хашимов: в прошлом году компания внедрила «умные» камеры, которые анализируют поведение покупателя и препятствуют воровству из магазинов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Похожий кейс с видеоаналитикой приводит Алмаз Фатыхов, сооснователь сети микромаркетов «Мандарин». Снаружи такой микромаркет выглядит как холодильник вендингового аппарата, в котором можно купить готовую еду. Но в «холодильнике» скрывается сложная и умная внутренняя система на основе ИИ, которая решает две главных экономических задачи этого бизнеса: противодействует воровству и формирует заявку на закупку продуктов так, чтобы минимизировать списание блюд.

— Система автоматического списания заполняет заявку по продуктам на каждую локацию. Локации имеют разный спрос, разное потребление. Значит, один и тот же ассортимент не может одинаково хорошо продаваться на разных локациях. Поэтому система на основе аналитики автоматически заполняет заявки на каждую локацию. Производство понимает, какие продукты и сколько надо заказать у поставщиков, чтобы все приготовить. А для борьбы с воровством у нас стоит «умная» камера и записывает все, что происходит с микромаркетом. Прежде чем воспользоваться микромаркетом, человек должен зарегистрироваться по номеру телефона, привязать банковскую карту. Если система видит, что человек взял два контейнера, а заплатил за один — она направляет эту запись оператору, тот в ручном режиме пересматривает этот отрезок и верифицирует кражу. Плата за «лишнее» взятое списывается с банковской карты.

Кейс с видеоаналитикой приводит Алмаз Фатыхов, сооснователь сети микромаркетов «Мандарин». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Генеральный директор «Илар Групп» и «Визайдер» Ильдар Низамеев рассказал о том, как его ИТ-компания собрала для сети супермаркетов видеоаналитику, которая анализировала выполнение KPI продавцами и в реальном времени вела систему бонусов. Все это неожиданно дало хороший рост продаж — значит, ИИ, который не наказывает, а награждает премиями, тоже может улучшить клиентский путь.

Развивают технологии машинного зрения и на заводах «Эгида+» (производство мебельных материалов и комплектующих). Начальник отдела автоматизации Михаил Калинин рассказывает, что с помощью машинного зрения на заводах определяют качество продукции, исключают брак, с возможностью по дальнейшему предиктивному предсказанию качества продукции в более поздних этапах производства. Прорабатываются и проекты по прикладному применению ИИ для облегчения работы персонала: кадровый помощник, отвечающий на вопросы на естественном языке, ИИ в бизнес-аналитике и делопроизводстве и т.д.

— Руководство уже поручило нам разработать стратегию применения ИИ. Все понимают, что этот инструмент не только модный, но и эффективный. Без него сейчас просто никуда: ты теряешь деньги и эффективность, проигрываешь конкуренцию, — рассуждает Михаил Калинин.

Начальник отдела автоматизации Михаил Калинин рассказывает, что с помощью машинного зрения на заводах определяют качество продукции, исключают брак. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Нейрохостес, нейросанврач, нейродизайнер

Ресторатор Нурислам Шарифулин сейчас отвечает в Федерации рестораторов и отельеров России за внедрение ИИ и технологичных решений в индустрию HoReCa. Многие решения пробует на своем собственном бизнесе — в сети ресторанов P.Love/ LoveAshe. Например, в учебном центре компании теоретическую базу будущим сотрудникам преподает цифровой аватар. Это оказалось дешевле, быстрее и проще: в теоретической части обучения нейрохостес описывает студенту, как он должен встречать, провожать гостей и работать с ними, а потом во время практики инструктор-человек проверяет, как усвоен материал.

— Я изначально стал изучать ИИ из-за нашего учебного центра, когда мы столкнулись с вопросом, где взять спикеров, которые обучат сотрудников. Изучили вопрос фундаментально, разработали программу, запустили цифровых преподавателей — процесс ускорился, удешевился и стал легче. Мы меньше ограничены человеческим фактором и теперь можем обучать людей не только для себя, — рассказывает ресторатор.

Кроме того, в сети Нурислама Шарифулина искусственный интеллект генерирует контент для соцсетей заведений. Анализирует телефонные переговоры и переписки хостес с клиентами, чтобы корректировать коммуникацию в случае необходимости. Берет на себя рутинный труд бухгалтера-калькулятора: по загруженной фотографии накладной ИИ-агент распознает нужные данные и автоматически вносит их в необходимую программу. Выполняет функции «нейросанврача» при ежедневном контроле заведений. Сейчас в компании планируют построить выходной контроль готовых блюд на основе видеоаналитики.

Ресторатор Нурислам Шарифулин сейчас отвечает в Федерации рестораторов и отельеров России за внедрение ИИ и технологичных решений в индустрию HoReCa. Многие решения пробует на своем собственном бизнесе. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Огромную долю забот снимает ИИ с маркетологов и аналитиков. Зачастую именно с отдела маркетинга в принципе начинается внедрение ИИ в компаниях. Например, заместитель директора тренинговой компании «Тимсофт» Руслан Гарипов рассказывает о том, что ИИ на предприятии сейчас используется для дизайна анонсов, афиш и других презентационных материалов. Это стало экономить и время, и бюджет компании: не нужно тратиться на заказ простого макета стороннему дизайнеру. Более того, уже и сложные графические ИИ-инструменты начинают осваивать сотрудники: это, по словам Гарипова, продиктовано растущим рынком.

Используют ИИ и бизнес-тренеры и отдел командообразования. С помощью LLM тренеры формируют и дошлифовывают план тренинга — таким образом из процесса исключается рутина, экономится время, структурируются запросы.

заместитель директора тренинговой компании «Тимсофт» Руслан Гарипов рассказывает о том, что ИИ на предприятии сейчас используется для дизайна анонсов, афиш и других презентационных материалов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вся коммуникация — в едином окне

Еще один блок задач, которые сейчас автоматизирует бизнес, — повышение качества коммуникации с клиентами и минимизация потери лидов. Об одном из таких инструментов рассказал Юрий Загайнов, руководитель по развитию корпоративного бизнеса макрорегиона «Волга» T2. В минувшем году Т2 запустила платформу для агрегации любой коммуникации компании с ее клиентами. Она подключается к аккаунтам компании во всех каналах — к почте, к социальным сетям, к корпоративным чатам мессенджеров.

— Каналов коммуникации с клиентами может быть много: чат-бот, электронная почта, мессенджеры, маркетплейсы и т. д. Когда по ним приходят сообщения, что-то может теряться: например, сотрудник увидел сообщение в мессенджере, но его в моменте отвлекли — и он забыл вовремя ответить. Эти ошибки и исключает платформа: она сводит все каналы коммуникации в едином окне. Сотрудник клиентского отдела через единый сервис общается с заказчиками. Это удобно. Можно отследить время обращения, перевод на следующий статус. В этой ситуации буквально исключен риск потери контакта. К примеру, человек забронировал столик в ресторане, но ему никто не перезвонил по этому заказу, не подтвердил бронь. Вероятно, гость пойдет в другое заведение. В нашей системе все под контролем: видны все входящие обращения и из какого канала они пришли. Можно сформировать ответ, который уйдет через тот же канал, — объясняет Юрий Загайнов.

Еще один блок задач, которые сейчас автоматизирует бизнес, — повышение качества коммуникации с клиентами и минимизация потери лидов. Об одном из таких инструментов рассказал Юрий Загайнов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для контроля голосового общения менеджеров с клиентами компания предлагает использовать «Виртуальную АТС» с функцией записи разговора. В ней есть встроенная оценка беседы средствами искусственного интеллекта. Так, если продавец использует какие-либо слова-паразиты, руководитель получит от ИИ сигнал об этом и сможет оперативно скорректировать ситуацию.

— Все эти инструменты мы давно используем в Т2 для контроля собственных сотрудников отделов продаж. За последние пару лет удовлетворенность наших заказчиков стабильно растет, и мы связываем это в том числе с улучшением уровня коммуникации, — объясняет Юрий Загайнов.

О едином окне, в котором собираются обращения от клиентов, рассказывает и Елена Белецкая, директор департамента процессов автоматизации DPD в России. По ее словам, сайт компании хорошо автоматизирован — большую часть функций клиент может организовать себе самостоятельно. Рассчитать тариф, посмотреть отчеты в личном кабинете, скачать закрывающие документы и т.д. — все это теперь можно сделать, не дожидаясь ответа менеджера. Недавно компания облегчила форму для написания претензий. Важным элементом остается электронная почта — ведь многие крупные компании ведут деловую коммуникацию исключительно через нее.

— Все, что приходит по почте от клиентов, аккумулируется в CRM. Оператор это все видит в едином окне, в одной системе. Централизация информации, ее объединение со всех каналов — это очень полезно, потому что с ее помощью можно видеть тренды, принимать решения, — рассказывает Елена Белецкая.

О едином окне, в котором собираются обращения от клиентов, рассказывает и Елена Белецкая, директор департамента процессов автоматизации DPD в России. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Система для хранения медицинских данных и роботы на молочном производстве

Отдельная история — медицинские компании. В их арсенале сложное оборудование, данные с которого хорошо бы хранить, сортировать, а в идеале и интерпретировать с помощью холодного машинного ума, который подстрахует врача. В этом сегменте ярким кейсом поделился Ризван Зубайраев, специалист по информационным технологиям и медицинскому оборудованию клиники «Глазная хирургия Расческов». Он рассказал, что в арсенале клиники есть медицинское оборудование разных зарубежных производителей. Чтобы автоматически собирать с аппаратуры различных производителей снимки в одном окне, сохранять в электронном виде, делать удобными и просматриваемыми для врача, компания разработала собственную электронную систему. Сейчас она находится на финальном этапе внедрения, клиника уже представила этот кейс на всероссийской отраслевой конференции.

— А дальше мы решили посмотреть, как сможем взаимодействовать с ИИ. К примеру, для операции для удаления катаракты есть очень много формул расчета различных параметров хрусталика. Мы внедрили ИИ, которая автоматически берет эти данные из наших систем и просчитывает параметры хрусталика. Нам остается только выбрать модель линзы и нажать кнопку «рассчитать». Расчет автоматически прикрепляется в систему. Все это исключает риск ошибки. Сейчас мы рассматриваем возможности анализа данных — возможно, впоследствии, когда данные накопятся в достаточном количестве, будем с помощью ИИ анализировать снимки, — рассказывает специалист.

В арсенале клиник сложное оборудование, данные с которого надо хранить и интерпретировать. В этом сегменте ярким кейсом поделился Ризван Зубайраев, специалист по ИТ и медоборудованию клиники «Глазная хирургия Расческов». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Директор молочного завода «Эдельвейс» (ГК «Логика молока») Наталья Грак рассказывает о том, что на предприятии идет масштабная перестройка процессов прямо сейчас. 2025-й стал для компании годом автоматизации, ухода от ручных рутинных операций там, где это возможно.

— Мы автоматизировали концы линий, и теперь у нас укладчицы больше не укладывают продукт ручками, это делают машины — промышленные роботы. И кобот, и паллетайзер, и групповой укладчик — у нас есть разные единицы оборудования, — описывает Наталья Грак.

Кроме того, «Логика молока» тестирует на казанском заводе инструменты для сокращения всех видов потерь. Это системный проект, который отвечает культуре «Операционное совершенство», принятой в группе компаний. В качестве пилотного участка взяли цех производства сметаны, где стоят две фасовочных линии. Там с помощью множества датчиков и электронной системы собрали данные по расходу воды, электричества, простою оборудования, контролю продукта и т.д. Измерили всё, что можно было измерить. Потом завели эти данные в графики и создали на их основе понятные дашборды. Графики теперь прописываются на уровне дня, недели, месяца — а по ним уже принимаются решения. Третьим этапом распределили задачи, расфокусировали их, определили равномерность, приоритетность и загрузку персонала.

Директор молочного завода «Эдельвейс» (ГК «Логика молока») Наталья Грак рассказывает о том, что на предприятии идет масштабная перестройка процессов. 2025-й стал для компании годом автоматизации, ухода от ручных рутинных операций. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наталья Грак констатирует: было непросто, но за год на пилотном участке удалось определить, каких именно затрат требует определенный вид продукта. Себестоимость сметаны получилось снизить на полтора рубля на килограмм за счет сокращения потерь, не приносящих финансового результата.

«Если ты не работаешь с ИИ — теряешь ускорение и углубление процессов»

Общественный представитель бизнес-омбудсмена Татарстана по Казани Михаил Кузнецов отмечает, что ИИ выдавливает с рынка сотрудников с разным функционалом:

— Мы видим сокращение «джунов» по ИТ-рынку: их функционал выполняют ИИ-агенты под контролем «мидлов» и «сеньоров». Штат по 20 человек в SMM-отделе тоже уже не актуален. Огромную часть генерации контента можно закрыть через нейросети. На рынке привлечения инвестиций надо было иметь аналитиков, финансовых консультантов, которые показали бы инвестору жизнеспособность проекта или проверили подсчет себестоимости. А сейчас это делается нейросетью за несколько секунд. То же самое — и с другой стороны: аналитика и упаковка инвестиционных проектов уходит в нейросети.

Общественный представитель бизнес-омбудсмена Татарстана по Казани Михаил Кузнецов отмечает, что ИИ выдавливает с рынка сотрудников с разным функционалом. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Другие участники беседы, впрочем, настроены не настолько апокалиптически. Елена Белецкая из DPD объясняет, что ИИ позволил сэкономить на услугах аутсорсинговых компаний. Юрий Загайнов из Т2 говорит, что телеком людей не сокращает. ИИ просто помогает поддерживать той же численностью растущие процессы, не набирая новых сотрудников.

— Когда мы расширяем бизнес, то вместо набора дополнительных сотрудников внедряем электронных помощников, которые увеличивают производительность труда. Цели кого-то сократить у нас нет.

Ильдар Низамеев («Илар Групп» и «Визайдер») объясняет, что внедрение ИИ в процессы разработки кода, скорее, упростило работу сотрудников и улучшило ее качество. В компании сейчас принята оркестровая модель работы — и оркестровая же модель организована для работы ИИ-ассистентов по разным задачам. Такой «цифровой ассистент» может поддержать сотрудника в тех компетенциях, в которых он не силен, но которые могут потребоваться ему для выполнения своей узкой части работы. И получается, что человек не тратит время на то, чтобы научиться делать что-то, не относящееся к своей компетенции, а использует квалифицированную помощь ИИ-ассистента.

— Так что это не сокращение, а скорее перестройка процессов. Раньше тот, у кого не было сайта, не работал в интернете. Потом тот, у кого не было CRM, развивался слабее остальных. А сейчас, если ты не работаешь с ИИ, каким бы ортодоксальным ты ни был, — ты теряешь ускорение и углубление процессов, — объясняет Ильдар Низамеев.

Ильдар Низамеев («Илар Групп» и «Визайдер») объясняет, что внедрение ИИ в процессы разработки кода, скорее, упростило работу сотрудников и улучшило ее качество. . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Если не хочешь, чтобы какая-то информация оказалась в интернете, не отправляй ее в интернет»

Использование ИИ-сервисов может ослабить информационную безопасность компании. Как приглашенные на бизнес-бранч гости «Реального времени» борются с киберрисками в своих компаниях и усиливают защитный контур? Практически все собравшиеся утверждают: главное — дисциплинировать своих сотрудников, потому что подавляющее большинство взломов и утечек происходит от беспечности людей на местах.

— Информационная безопасность сейчас сведена к конечному пользователю. Поэтому надо повышать цифровую грамотность своих сотрудников на местах. Есть и тренировочные ИТ-решения, которые моделируют эти ситуации и проверяют, как себя ведут сотрудники: открывают ли подозрительные письма, ходят ли по непроверенным ссылкам, оставляют ли данные где попало. На базе этого идет обучение, — говорит Ильдар Низамеев.

Нурислам Шарифулин после того, как однажды выкупал у мошенников свою базу клиентов за большие деньги, увел все переписки между управленцами во внутренний мессенджер на Битриксе. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Об опыте работы с таким инструментом в Т2 рассказывает Юрий Загайнов. По его словам, с развитием цифровых технологий самым слабым звеном оказывается человек. Технику взломать всё сложнее, под прицел мошенников сегодня часто попадают именно сотрудники компании: кто-то в офисе открывает подозрительную ссылку, вирус попадает в систему и начинает развиваться. На этом фоне Т2 запустила новый продукт SecurityAwarness.Это тесты по цифровой грамотности и противодействию фишингу. Их проходят все сотрудники во внутренних цифровых системах компании.

— И это работает. Довольно быстро коллеги учатся быть бдительными: читают, откуда пришло письмо, анализируют информацию. Наша платформа Awarness позволяет обеспечить высокий уровень цифровой грамотности. В нее встроено множество различных алгоритмов проверок, можно выбрать, какие именно нужны конкретно вашей компании, — объясняет эксперт Т2.

Михаил Кузнецов рассказывает, что в стенах центра «Мой Бизнес» проходят образовательные мероприятия, где предпринимателей через реальные кейсы просвещают о том, как обманывают их брата. Например, в одной крупной компании (несколько сотен сотрудников) однажды был создан корпоративный чат, в котором объявили сбор денег на день рождения одного из ключевых сотрудников. Все скинулись по 2 — 3 тысячи рублей на подарок. А оказалось, что это был мошенник, который проник в CRM компании, собрал несколько сотен тысяч рублей и был таков. Через такие кейсы, по словам Михаила Кузнецова, люди начинают понимать опасность.

В DNS и «Логике Молока» цифровая безопасность выстраивается на уровне всей группы компаний, этим занимаются специализированные подразделения, обучая сотрудников правильному поведению в Сети.

Практически все собравшиеся утверждают: главное — дисциплинировать своих сотрудников, потому что подавляющее большинство взломов и утечек происходит от беспечности людей на местах. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

И еще одна важная рекомендация — работать, по возможности, в закрытом контуре, чтобы исключить вероятность выхода данных за пределы компании. Например, Нурислам Шарифулин после того, как однажды выкупал у мошенников свою базу клиентов за большие деньги, увел все переписки между управленцами во внутренний мессенджер на Битриксе. Так же, через Битрикс, в закрытом контуре работают и в DNS. А Ильдар Низамеев резюмирует:

— Есть парадигма: если не хочешь, чтобы какая-то информация оказалась в интернете, не отправляй ее в интернет. Если хотите пользоваться LLM-моделями — большинство из них позволяют повесить их на свой сервер и использовать в закрытом режиме, внутри своей компании.