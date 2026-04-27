«Ак Барс» без изменений в составе сыграет с «Металлургом» во втором матче серии плей-офф КХЛ

16:20, 27.04.2026

Игра начнется в 17:00 мск в Магнитогорске

«Ак Барс» без изменений в составе сыграет с «Металлургом» во втором матче серии плей-офф КХЛ
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

«Аа Барс» в рамках второго матча серии плей-офф КХЛ против «Металлурга» сыграет без изменений в составе — Тимур Билялов в старте на воротах. Игра начнется в 17:00 мск в Магнитогорске.

  • Первое звено: нападающие Барабанов — Сафонов — Галимов, защитники Лямкин — Миллер;
  • Второе звено: нападающие Хмелевский — Семенов — Тодд, защитники Карпухин — Фальковский;
  • Третье звено: нападающие Денисенко — Фисенко — Яшкин, защитники Ст. Терехов — Марченко;
  • Четвертое звено: нападающие Дыняк — Кателевский — Пустозеров, защитник Замалтдинов.

Подробности победного старта «барсов» в первом матче серии — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова

