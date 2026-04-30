Инвестиции в драгоценные металлы

Надежность в нестабильные времена

Драгоценные металлы традиционно считаются одним из самых надежных инструментов для сохранения капитала. В период экономической нестабильности, инфляции и геополитических рисков спрос на них растет — инвесторы ищут «тихую гавань» для своих средств. «Реальное время» в партнерстве с Банком «Аверс» рассказывает, как можно инвестировать в драгоценные металлы, какие металлы стоит рассматривать, как в них инвестировать и какие нюансы учитывать.

Драгоценные металлы для инвестиций

Чаще всего для инвестиций выбирают следующие драгоценные металлы:

Золото (Au) считается эталоном надежности. Оно исторически служит защитным активом: его цена стабильно растет при ослаблении валют и экономических потрясениях. В 2025–2026 годах был впервые преодолен исторический рубеж цены на золото в 5000 долларов за тройскую унцию. С начала 2025 года цены на золото выросли более чем на 60% и в январе 2026 года стоимость достигла $5600 за унцию, что является историческим максимумом. Такой рост объясняется сочетанием геополитической напряженности и активных закупок золота центральными банками мира. Аналитики крупнейших банков уверены — цена на золото продолжит расти, так как факторы, стимулирующие спрос, остаются актуальными.

Серебро (Ag) — более волатильный металл. Главный фактор его спроса — высокая промышленная потребность. Около 55% серебра идет в производство электроники, солнечных панелей и медицинского оборудования. Для сравнения, золото используется в промышленности лишь на 7–8%. В январе 2026 года цена серебра впервые превысила $100 за унцию, что показывает его динамичность. При этом серебро дешевле золота, что делает его привлекательным для тех, кто готов к повышенным рискам ради потенциально высокой доходности.

Платина (Pt) имеет сильную привязку к промышленности, а спрос зависит от состояния автомобильной промышленности и некоторых технологических отраслей.

Исторически платина использовалась в катализаторах дизельных двигателей, поэтому в связи с отказом Европы от этого типа двигателей спрос снизился. Это привело к падению цен, и платина стала дешевле золота вдвое. К примеру, в 2008 году платина стоила в два раза больше золота. Однако у металла появился новый драйвер — водородная энергетика. Платина необходима для производства электролизеров и топливных элементов, отвечающих за расщепление воды и выработку водорода. По прогнозам, к 2040 году спрос на платину со стороны водородных технологий может достигнуть 3 миллионов унций в год — почти треть мирового спроса. Риском для инвесторов является медленное развитие водородной инфраструктуры, а также возможное замещение платины палладием в некоторых случаях применения и концентрация добычи в нестабильных регионах.

Палладий (Pd) — это «горячая» инвестиция на сегодняшний день. В марте 2022 года цена достигла $3440 за унцию на фоне санкций против России — основного добытчика этого металла. Однако к 2025 году цена упала почти втрое — примерно до $900–1000.

Палладий используют в автокатализаторах бензиновых двигателей, что делает его очень зависимым от состояния автопрома. Переход на электромобили негативно сказывается на спросе. Кроме того, растет уровень его переработки, что компенсирует снижение первичной добычи. Риском для инвесторов является высокий уровень волатильности, возможное замещение платиной.

Физические слитки подходят тем, кто хочет иметь реальный металл на руках.

Как вкладываться в драгоценные металлы?

Существует несколько методов инвестирования, каждый с учетом своих особенностей:

Физические слитки — подходят тем, кто хочет иметь реальный металл на руках. Важно помнить о сохранности, сертификации и возможных трудностях при продаже или сдаче в банк. Обычно применимы для золота и серебра, реже — для платины и палладия. Одно из главных преимуществ покупки золотых слитков — они не облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС). Еще одним способом вложения в драгоценный металл являются золотые монеты. Это надежный инструмент для сохранения и приумножения сбережений. Золотые монеты могут быть коллекционными или инвестиционными. Инвестиционные монеты выпускаются центральными банками различных стран и предназначены для инвестирования и создания сбережений. Инвестиционные монеты могут распространяться как в стране эмиссии, так и за рубежом. Этот вид инвестиций ценится за достаточно высокую ликвидность. Стоимость монет приближена к рыночной стоимости драгоценного металла. А самое главное — выбор и покупка не требуют специальных знаний. Коллекционные монеты — монеты, выпускаемые небольшим тиражом, предназначены для коллекционирования. Выпуск коллекционных монет производится банками или государством и приурочен к различным памятным событиям, посвящен знаменитым людям, городам-героям и пр. Они, как правило, изготавливаются из драгоценных металлов (серебро, золото, палладий). Привлекательность коллекционной монеты выходит за рамки ее номинала или стоимости драгметалла в составе, поскольку она основана на характеристиках, которые ценят коллекционеры по причине исторического значения, эстетической привлекательности, уникального дизайна или особого выпуска. Эти монеты могут быть редкими с точки зрения небольшого тиража или ограниченной доступности. Большую роль в определении коллекционной ценности монеты играют ее эстетические характеристики: коллекционные монеты имеют что-то уникальное в своем внешнем виде — особый дизайн, мастерство чеканки, исключительный блеск или инновационные элементы. Открытие обезличенного металлического счета (ОМС). Это банковский счет, на котором можно покупать, хранить и продавать драгоценные металлы в обезличенной форме. Виртуальный металл зачисляется на счет в граммах, без указания пробы, номера слитка или производителя, именно поэтому такой счет называется обезличенным. Счет ведется в одном из драгоценных металлов — золоте, серебре, платине или палладии. Преимуществом ОМС является физическое отсутствие золота и то, что не нужно переживать за его сохранность. При этом к счету всегда есть доступ — можно быстро продать металл и вывести деньги. Но необходимо помнить о том, что, в отличие от обычных накопительных счетов, ОМС не застрахован. Металл стабильно растет в цене из года в год, в связи с чем ОМС подходит для долгосрочных вложений. Акции компаний-золотодобытчиков — предполагают инвестирование не в сам металл, а в бизнес, который его добывает и продает. Такой подход более рискованный, но и потенциально более прибыльный, если компания показывает хорошие финансовые результаты.

Как выбрать металл для своего инвестиционного портфеля?

Выбор зависит от целей, горизонта инвестирования и отношения к рискам. Золото подходит для консерваторов, ищущих защиты от инфляции и системных рисков. Этот металл идеально подходит для долгосрочного хранения капитала.

Серебро — это отличный вариант для инвесторов, готовых к волатильность в обмен на возможность высокой доходности. Платина и палладий подходят для опытных инвесторов и будут интересны как долгосрочная инвестиция в водородные технологии, потенциал роста может оправдать текущий дисконт к золоту.

Обратите внимание перед инвестированием, что драгоценные металлы — это отличный инструмент прежде всего для долгосрочной стратегии. Опытные инвесторы могут инвестировать и на короткие периоды, но такие спекуляции требуют глубокого анализа рынка. Необходимо следить за монетарной политикой центральных банков и ФРС, инфляционными ожиданиями и промышленным спросом (особенно для серебра, платины и палладия).

Инвестиции в драгоценные металлы — это проверенный способ защитить капитал от инфляций и кризисов. Главное — помнить о диверсификации и не поддаваться панике на волатильном рынке.