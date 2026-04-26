Безруков — о ничье «Рубина» с ЦСКА: «Раз вратарь соперника стал лучшим, значит мы играли хорошо»

Матч в Казани закончился с «сухим» счетом 0:0, лучшим игроком встречи признали голкипера гостей Торопа

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков высказался об итогах матча с ЦСКА (0:0) в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Казани закончилась безголевой ничьей 0:0.

Лучшим игроком матча признали вратаря ЦСКА Владислава Торопа, заменявшего Игоря Акинфеева.

— Не получилось только забить. В целом матч хороший, обоюдоострый. Наверное, где-то у нас моменты были острее. У них защитники и Тороп хорошо сыграли. Раз вратарь соперника стал лучшим, значит, мы играли хорошо. Самое главное, что мы давили, до последнего хотели выиграть. Может, где-то не повезло. Нам надо продолжать двигаться в этом направлении и до последнего бороться за победу, — сказал Безруков в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

«Рубин» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до восьми матчей подряд. В последний раз казанская команда проигрывала 28 февраля махачкалинскому «Динамо» (1:2) в гостях. Это пока единственное поражение под руководством испанского тренера Франка Артиги.

Следующий матч «Рубин» проведет 2 мая в Калининграде с «Балтикой» в 16.30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин