Казань примет чемпионат и первенство России по хапкидо

В нем примут участие около 800 спортсменов из 40 регионов России

Казань примет чемпионат и первенство России по хапкидо. С 24 по 27 апреля во Дворце единоборств «Ак Барс» впервые в истории Татарстана пройдут соревнования по этому корейскому боевому искусству, ориентированному на реальное боевое взаимодействие с противником.

В них примут участие около 800 спортсменов из 40 регионов России, указали в пресс-службе Минспорта.

— Сегодня хапкидо делает в России уверенные шаги вперед, и проведение чемпионата и первенства в Казани — яркое тому подтверждение. Особенно важно, что в соревнованиях участвуют юные спортсмены: для них это шанс заявить о себе, получить бесценный опыт и вдохновиться примером старших товарищей. Желаю всем участникам ярких поединков, честной борьбы и новых побед — как на татами, так и в жизни! — отметил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Церемония открытия соревнований состоится 25 апреля с 14:00 до 15:00 мск.

Рената Валеева