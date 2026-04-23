Казанский «Ак Барс» отправился в Магнитогорск на два матча с «Металлургом»

Клуб объявил состав игроков на стартовые игры полуфинала Кубка Гагарина

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» отправился в Магнитогорск на два первых матча полуфинала с «Металлургом» в Кубке Гагарина. Тренерский штаб казанцев взял на выезд 28 хоккеистов: трех вратарей, восемь защитников и 17 нападающих.

В Магнитогорске «Металлург» и «Ак Барс» сыграют два матча — 25 и 27 апреля. Стартовая игра полуфинальной серии начнется в 14:00, вторая игра — в 17:00 по мск.

«Ак Барс» не имеет преимущества домашней площадки в полуфинале Кубка Гагарина по результатам регулярного чемпионата. «Металлург» выиграл «регулярку», «барсы» финишировали третьими в Восточной конференции.

В другой полуфинальной серии сыграют ярославский «Локомотив» и омский «Авангард».

Зульфат Шафигуллин