Казанский «Ак Барс» отправился в Магнитогорск на два матча с «Металлургом»
Клуб объявил состав игроков на стартовые игры полуфинала Кубка Гагарина
«Ак Барс» отправился в Магнитогорск на два первых матча полуфинала с «Металлургом» в Кубке Гагарина. Тренерский штаб казанцев взял на выезд 28 хоккеистов: трех вратарей, восемь защитников и 17 нападающих.
В Магнитогорске «Металлург» и «Ак Барс» сыграют два матча — 25 и 27 апреля. Стартовая игра полуфинальной серии начнется в 14:00, вторая игра — в 17:00 по мск.
«Ак Барс» не имеет преимущества домашней площадки в полуфинале Кубка Гагарина по результатам регулярного чемпионата. «Металлург» выиграл «регулярку», «барсы» финишировали третьими в Восточной конференции.
В другой полуфинальной серии сыграют ярославский «Локомотив» и омский «Авангард».
Справка
Состав «Ак Барса» на выезд в Магнитогорск:
Вратари: Максим Арефьев, Тимур Билялов, Александр Столпеченков.
Защитники: Илья Карпухин, Константин Лучевников, Никита Лямкин, Алексей Марченко, Митчелл Миллер, Степан Терехов, Степан Фальковский, Альберт Яруллин.
Нападающие: Владимир Алистров, Александр Барабанов, Артур Бровкин, Артем Галимов, Григорий Денисенко, Никита Дыняк, Радэль Замалтдинов, Дмитрий Кателевский, Денис Комков, Алексей Пустозеров, Илья Сафонов, Кирилл Семенов, Нэйтан Тодд, Семен Терехов, Михаил Фисенко, Александр Хмелевский, Дмитрий Яшкин.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».