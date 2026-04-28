Казанцам презентовали обновленный проект третьей очереди набережной Нижнего Кабана
Первоначальная концепция территории была доработана после общения с экспертами и жителями Казани
В Казани презентовали обновленную концепцию благоустройства третьей очереди набережной озера Нижний Кабан. О ней на брифинге в Кабмине Татарстана рассказала директор Института развития городов республики Наиля Нагуманова.
Первоначальная концепция территории была доработана после общения с экспертами и жителями Казани. Изменения направлены на усиление связи с историческим контекстом и более детальную проработку прогулочных маршрутов. Созданием проекта занимались архитектурные бюро Wowhaus и «АрхДесант» под кураторством Института развития городов Татарстана и мэрии Казани.
Так, было решено максимально сохранить привычный ландшафт береговой линии. В частности, внимание уделили местам отдыха под ивами. Специалисты пересмотрели конфигурацию пешеходных маршрутов и перенесли часть проектируемых настилов с воды на берег.
Конфигурация настилов теперь выстроена так, чтобы взгляд во время прогулки всегда был направлен на главные архитектурные доминанты Казани. Жители и гости города смогут полюбоваться на мечеть, префектуру Старого города, новое здание театра им. Камала.
Детальной проработке подвергся дендроплан, учитывающий особенности прибрежной экосистемы. На первом этапе внимание сосредоточат на водной глади: продуманы зоны высадки водных растений, которые сформируют систему водных садов. Озеленение склона оставят на второй этап.
В районе завода братьев Крестовниковых создадут техническое помещение для обслуживания новой системы освещения набережной. Оно будет вписано в естественный ландшафт.
Работы будут проведены в два этапа. Первый рассчитан на период до конца 2026 года. В списке запланированных работ — создание водных садов и смотровых площадок. Для связи уровней обустроят три ключевых подъема: в районе завода братьев Крестовниковых, со стороны улицы Марджани и по улице КСК. Второй стартует в 2027-м. Он затронет верхний променад и будет направлен на организацию пешеходной зоны, затрагивающей все полотно улицы Марджани. Будет реорганизована транспортная схема улицы, включающая велосипедное и автомобильное движение. Предполагается также реконструкция инженерных сетей, в том числе электро— и водоснабжения и сетей ливневой канализации.
Напомним, изначально проект третьей очереди благоустройства набережной озера Нижний Кабан представили в феврале. Тогда сообщалось, что, по предварительным расчетам, первый этап обойдется примерно в 1,5 млрд рублей.
