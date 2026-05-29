Минтранс урегулировал ситуацию с турецкими Air Anka — пассажиров развозят Turkish Airlines и Corendon

До 16 июня авиационные власти России и Турции проведут консультации для согласования новых маршрутов между странами

В Москве состоялись переговоры заместителя министра транспорта Владимира Потешкина с послом Турции в России Танжу Бильгичем. На встрече обсуждалась ситуация с нарушением законодательства РФ авиакомпаниями Air Anka и TailWind.



Туроператорам предписано организовать пересадку пассажиров на рейсы российских авиакомпаний или одобренных турецких перевозчиков. До 15—16 июня программа полетов будет обеспечена за счет замены Air Anka на Turkish Airlines и Corendon. До 16 июня авиационные власти проведут консультации для согласования новых маршрутов между странами.

Две с лишним тысячи российских туристов, в том числе из Татарстана, столкнулись с отменой рейсов турецкой авиакомпании Air Anka Airlines, у которой 25 мая закончился срок действия временного разрешения на полеты в Россию. Подробнее — в материале «Реального времени».



