КазГИК ждет капитальный ремонт — только на проект потратят 50 млн рублей
В Казанском государственном институте культуры планируется масштабный капитальный ремонт здания. Работы будут финансироваться из федерального бюджета, говорится в документе на сайте госзакупок.
Здание института, расположенное по адресу: Оренбургский тракт, 3, представляет собой пятиэтажное строение общей площадью более 15 тысяч квадратных метров. В ходе ремонта планируется провести комплекс работ по обновлению инфраструктуры учебного заведения. Ранее стало известно, что КазГИК получит обновленную территорию вокруг своего здания за 72,5 млн рублей.
Строители выполнят ремонт и усиление конструкций здания без затрагивания несущих элементов, проведут утепление наружных стен. Также предусмотрено обновление всех инженерных систем, включая отопление, вентиляцию, водоснабжение и электроснабжение. В институте установят современное энергоэффективное оборудование, системы видеонаблюдения и контроля доступа.
Продолжительность ремонтных работ будет определена после разработки проектной документации, которая будет стоить 57,8 миллиона рублей.
