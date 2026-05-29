КазГИК ждет капитальный ремонт — только на проект потратят 50 млн рублей

В Казанском государственном институте культуры планируется масштабный капитальный ремонт здания. Работы будут финансироваться из федерального бюджета, говорится в документе на сайте госзакупок.

Здание института, расположенное по адресу: Оренбургский тракт, 3, представляет собой пятиэтажное строение общей площадью более 15 тысяч квадратных метров. В ходе ремонта планируется провести комплекс работ по обновлению инфраструктуры учебного заведения. Ранее стало известно, что КазГИК получит обновленную территорию вокруг своего здания за 72,5 млн рублей.

Строители выполнят ремонт и усиление конструкций здания без затрагивания несущих элементов, проведут утепление наружных стен. Также предусмотрено обновление всех инженерных систем, включая отопление, вентиляцию, водоснабжение и электроснабжение. В институте установят современное энергоэффективное оборудование, системы видеонаблюдения и контроля доступа.

Продолжительность ремонтных работ будет определена после разработки проектной документации, которая будет стоить 57,8 миллиона рублей.

Наталья Жирнова