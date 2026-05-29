Дети от 10 до 16 лет теперь смогут самостоятельно передвигаться на поездах

Услуга будет доступна в поездах «Аврора», «Буревестник», «Ласточка» и «Финист»

С 1 июня дети в возрасте от 10 до 16 лет получат возможность путешествовать без сопровождения взрослых более чем по 20 маршрутам, сообщает пресс-служба РЖД. Услуга будет доступна в поездах «Аврора», «Буревестник», «Ласточка» и «Финист».

Во время поездки за несовершеннолетними будут следить начальник поезда и проводник. Оформить заявку можно в билетных кассах не позднее чем за трое суток до отправления. При посадке ребенку необходимо предъявить паспорт, оригинал и две копии заявления об ответственности за перевозку, а также квитанцию об оплате услуги. На конечной станции ребенка передадут указанному в заявлении лицу.

Ранее, с 2013 года, подобная услуга существовала только в поездах «Сапсан». Ежегодно ее оформляли около 300 родителей. По правилам перевозок дети могут путешествовать без сопровождения с 10 лет.

Наталья Жирнова