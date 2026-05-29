В Казани организуют спецтранспорт к кладбищам на Троицкую субботу
Кроме того, ряд регулярных маршрутов будет работать по графику рабочего дня — речь идет об автобусах №2, 23, 31, 37а, 46, 56, 71, 72
В Троицкую родительскую субботу, 30 мая, в Казани будет организовано дополнительное транспортное сообщение до городских кладбищ. Горожане смогут отслеживать движение специальных маршрутов через сайт и приложение «Казань Транспорт», сообщает городской комитет по транспорту.
Для удобства жителей запустят автобусы по следующим маршрутам:
- От проспекта Победы до Самосыровского кладбища (№201с)
- От Чеховского рынка до Самосыровского кладбища (№202с)
- От микрорайона Дербышки до местного кладбища (№204с)
- От КДК им. Ленина до Сухой реки (№206с)
- Между Самосыровским кладбищем и кладбищем «Курган» (№207с)
- От улицы Гаврилова до Сухой реки (№208с)
- Между Самосыровским и Мусульманским кладбищами (№210с)
- От улицы Халитова до Чебаксы с заездом на Курган (№84)
До Татарского кладбища можно будет добраться на автобусе №31 до остановки «Улица Меховщиков». Кроме того, ряд регулярных маршрутов будет работать по графику рабочего дня — речь идет об автобусах №2, 23, 31, 37а, 46, 56, 71, 72.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».