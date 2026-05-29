В Казани организуют спецтранспорт к кладбищам на Троицкую субботу

В Троицкую родительскую субботу, 30 мая, в Казани будет организовано дополнительное транспортное сообщение до городских кладбищ. Горожане смогут отслеживать движение специальных маршрутов через сайт и приложение «Казань Транспорт», сообщает городской комитет по транспорту.

Для удобства жителей запустят автобусы по следующим маршрутам:

От проспекта Победы до Самосыровского кладбища (№201с)

От Чеховского рынка до Самосыровского кладбища (№202с)

От микрорайона Дербышки до местного кладбища (№204с)

От КДК им. Ленина до Сухой реки (№206с)

Между Самосыровским кладбищем и кладбищем «Курган» (№207с)

От улицы Гаврилова до Сухой реки (№208с)

Между Самосыровским и Мусульманским кладбищами (№210с)

От улицы Халитова до Чебаксы с заездом на Курган (№84)

До Татарского кладбища можно будет добраться на автобусе №31 до остановки «Улица Меховщиков». Кроме того, ряд регулярных маршрутов будет работать по графику рабочего дня — речь идет об автобусах №2, 23, 31, 37а, 46, 56, 71, 72.



