Школа-студия МХАТ показала в Казани спектакли и провела прослушивания

Как проходили экзамены на малой сцене Качаловского театра

Первая «десятка». Фото: Игорь Червяков/предоставлено пресс-службой Школы-студии МХАТ

В Казани прошли гастроли Школы-студии МХАТ. Зрители смогли увидеть спектакли курса, который вели Сергей Земцов и Игорь Золотовицкий, ушедший из жизни в январе этого года. Также школа-студия провела прослушивания потенциальных абитуриентов актерского факультета — посмотреть на будущих звезд отправился и корреспондент «Реального времени».

В первый тур

По городам школа-студия МХАТ ездит уже пять лет. Это не только спектакли, но и образовательные мероприятия, прошедшие в Башкортостане, Сибири, Дальнем Востоке — и Татарстане. К примеру, в 2024 году москвичи организовали в фойе старого театра Камала выставку «Драматург + театральный художник».

В этом году студийцы привезли дипломные работы студентов IV курса актерского факультета (состоящий из этюдов «Новый квадрат» и «Наш городок» Торнтона Уайлдера), провели мастер-классы по актерскому мастерству и сценической речи, по тифлокомментированию, дни открытых дверей факультета сценографии и театральной технологии и продюсерского факультета, прочел лекцию критик Павел Руднев.

Кстати, один из выпускников школы-студии этого года — Фархад Мухаметзянов, который будет вновь играть в спектаклях в Тинчуринского театра.

А в воскресенье у дверей театра Качалова собирались школьники и студенты, желающие попытать счастья при поступлении на актерский факультет. Самые опытные подошли заранее, чтобы заполнить анкету и раньше других пройти прослушивание. Всего удалось записаться 50 поступающим, заводили их в зал «десятками», так что некоторые вернулись к театру уже ближе к трем.

Ранее абитуриент приезжал в Москву, подходил задолго до начала и вносил сам себя в список. Кто-то потом шел спать, а кто-то дожидался начала на лавочке. С 2022 года на прослушивание на специальность «Актерское искусство» (на первый тур) можно регистрироваться с 11 марта. Причем проходить и не только очно, но и с помощь видеофайлов. Потом два очных тура. А потом еще вступительные испытания.

Фархад Мухаметзянов — крайний слева. Игорь Червяков/предоставлено пресс-службой Школы-студии МХАТ

Казань, Салават, Екатеринбург и далее

Но что такое прием по видео?.. Так что хорошо, что можно попробовать уже в столице Татарстана. Список решивших попытать удачу не ограничивается Казанью. Были здесь и представители других городов республики — к примеру, один мальчик указал себя как актанышца и пообещал, что прочитает на прослушивании Тукая в оригинале. Вся семья с дочерью во главе прибыла из города Салавата — это для нее первая проба при поступлении в театральный вуз. Были люди из Екатеринбурга, Перми, Уфы, причем явно не в первый раз приходящие на подобные события. Кто-то наигрывал на гитаре варианты песен, рассуждая, что из этого можно показать экспертам, кто-то обсуждал, как заправский студент, что творится в Москве в очереди при поступлении. Около 10% — мальчики.

Спасибо организаторам, пускают с первой десяткой, сплошь девочки, от 16 до 21 года, в основном — Казань. За столом — Михаил Милькис, выпускник 2006 года, доцент кафедры, преподающий с 2008-го, ставивший спектакли в Центре им. Вс. Мейерхольда, театре им. Вахтангова, МХТ им. Чехова, Александринке, а также в Латвии.

К слову, в требованиях при электронной регистрации написано, чтобы мужчины надели рубашку и брюки, а девушки — юбку с блузкой или платье. Им дают несколько минут на смену гардероба, макияж, потом заводят в малый зал театра, сажают сбоку и вызывают по одному. «Сами решайте, с чего хотите начать свою программу. Постарайтесь ее представить так, чтобы мы могли вас увидеть в разных проявлениях», — объясняет Милькис. Одна из девушек отмечает, что она также занимается плаванием, бадминтоном, а сейчас стреляет из лука.

Мальчики тоже поступают. Игорь Червяков/предоставлено пресс-службой Школы-студии МХАТ

Что читает молодежь

Прочесть надо басню, прозу и стихотворение. Некоторых преподаватель просит еще и спеть. Песни разные, от «Помоги мне» до русских народных. Отметим, что интересный выбор материала явно идет на пользу конкурсантам. Все прослушивания укладываются в 4-5 минут, поэтому часто Милькис их останавливает и предлагает перейти к следующему отрывку.

В баснях, конечно, лидирует Сергей Михалков, но есть и Лафонтен, и даже «неизвестный автор» с басней «Пиво», которая здорово веселит собравшихся. К слову, говорят, что экзаменатор поглядывает и на то, как реагируют слушающие, насколько в них высока эмпатия.

В прозе можно услышать Тэффи, Евгения Носова, Фредерика Бегбедера, Ивана Тургенева («Сергей Иванович», — называет его испытуемая, но быстро поправляется), и даже «Женитьбу» Гоголя.

Девушки читают также Ольгу Берггольц, Владимира Маяковского, Игоря Северянина (здесь педагог подсказывает испытуемой одну из строк). Порой они излишне торопятся, в гулком зале возникают вопросы к дикции, но у всех видно желание проявить себя.

Из первой десятки во второй тур проходят двое. Одна из них — 17-летняя Элина Хуснутдинова, обратившая внимание четкой декламацией стихотворения Андрея Дементьева «Я ненавижу в людях ложь» и песней «Әпипә»:

— Я узнала о прослушиваниях из какого-то телеграм-канала. Увидела, что это будет в Казани, подумала, что мне недалеко ехать. Это мой первый опыт поступления, в какой-то театральной школе я до этого не занималась. Очень хочется, чтобы люди какие-то свои, может, боли могли переживать, смотря на сцену, подключаясь к героям. Хочется что-то людям доносить. Если поступлю, поеду учиться. А дальше — уже как жизнь ляжет.

Отметим, что проект школы-студии МХАТ реализуется при поддержке СИБУРа в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел».