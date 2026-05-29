Из Казани открыли туристические рейсы во вьетнамский Дананг
Лоукостер VietJet Air открыл новое авиасообщение между Казанью и городом Дананг во Вьетнаме. Первый рейс по новому направлению состоялся 27 мая, сообщает Минтранс РТ.
Самолеты будут отправляться по фиксированному расписанию — по средам и субботам. Для перелетов используются комфортабельные широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330, способные вместить 377 пассажиров.
Продолжительность полета между городами составляет около 9 часов. Напомним, что в июне количество прямых рейсов из России упадет ниже уровня времен «железного занавеса».
