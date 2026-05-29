«Многие — это никто»: Путин поставил под сомнение обвинения о падении дрона РФ в Румынии без экспертизы

Если Москве будут переданы объективные данные по инциденту в Румынии, российская сторона проведет собственное расследование и даст ему оценку

На пресс-конференции в Астане президент России Владимир Путин прокомментировал заявления о падении российского беспилотника на территории Румынии. RT ведет прямой эфир выступления.

— Кто в Румынии говорит о том, что это российский дрон?

— Об этом заявляют многие в Европе...

— Многие — это никто, — заявил Путин.

По его словам, до проведения экспертизы никто не может с уверенностью определить происхождение летательного аппарата. Путин отметил, что ранее украинские дроны залетали в воздушное пространство Финляндии, Польши и стран Прибалтики, и первая реакция на эти инциденты была аналогична нынешней.

Он также заявил, что если Москве будут переданы объективные данные по инциденту в Румынии, российская сторона проведет собственное расследование и даст ему оценку. Напомним, что Румыния высылает российского консула после ЧП с беспилотником: президент Румынии Никушор Дан принял решение объявить консула России в Констанце персоной нон грата.



Наталья Жирнова