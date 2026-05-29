Трамп готовится принять финальное решение по иранской сделке

Президент США Дональд Трамп сообщил, что 29 мая проведет совещание в Ситуационной комнате Белого дома для принятия окончательного решения по вопросу договоренности с Ираном.

По словам американского лидера, большая часть пунктов сделки уже согласована. В частности, достигнуты договоренности по иранской ядерной программе, Ормузскому проливу и другим важным вопросам. Трамп подчеркнул, что финансовые обмены не будут осуществляться до специального уведомления.

Президент США также отметил, что менее значимые положения соглашения также согласованы, хотя детали этих договоренностей не раскрываются. Ранее США и Иран обменялись военными ударами.

Наталья Жирнова