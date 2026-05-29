МСК Все новости
Замглавы Уфы по молодежной политике Рустам Хазиев уходит в отставку

18:24, 29.05.2026

Недавно мэра Уфы Ратмира Мавлиева задержали — его обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки

Фото: скриншот с сайта gorodufa.ru

34-летний заместитель главы города Рустам Хазиев, курировавший вопросы молодежной политики, спорта и кадровой работы, уходит в отставку. По информации издания Ufa1.ru, чиновник покинет свой пост уже в ближайший понедельник.

Причины отставки не разглашаются: ни сам Хазиев, ни его коллеги пока не дали официальных комментариев по этому поводу. На посту вице-мэра Хазиев работал с октября 2025 года. До этого, с 2023 года, он занимал должность начальника управления делами мэрии.

Напомним, недавно мэра Уфы Ратмира Мавлиева задержали. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки (два эпизода). По версии следствия, он организовал незаконное отчуждение земельного участка площадью более 1,3 тыс. кв. м, расположенного на территории одного из санаториев города.

Наталья Жирнова

ОбществоВласть Башкортостан

