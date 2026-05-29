Путин: говорить о сроках завершения конфликта на Украине в текущих условиях невозможно
Глава России отметил, что его недавнее заявление о приближении к завершению конфликта было сделано на основе анализа ситуации на поле боя
Президент России Владимир Путин прокомментировал вопрос о сроках завершения конфликта на Украине, подчеркнув, что в условиях боевых действий делать конкретные прогнозы нецелесообразно.
— В условиях боевых действий говорить о сроках опрометчиво. Что касается моего заявления, что дело идет к завершению, я сделал его не просто так, а исходя из ситуации на поле боя, — заявил Путин.
Помимо этого, на пресс-конференции в Астане Владимир Путин прокомментировал заявления о падении российского беспилотника на территории Румынии.
