VK Fest в Казани опубликовал гид по главным площадкам фестиваля

Фото: Динар Фатыхов

7 июня у Центра семьи «Казан» состоится крупнейший open-air России — VK Fest. Как сообщает пресс-служба мероприятия, фестиваль начнется в 14:00 и продлится до 22:00.

На главной сцене выступят популярные артисты: FEDUK, Zivert, Клава Кока, Дора, Татьяна Куртукова, Ришат Тухватуллин и другие. Вторая сцена будет посвящена локальной культуре с выступлениями на русском и татарском языках. Подробнее об этом рассказываем в материале.

В программе фестиваля:

Автограф-сессии с известными блогерами и артистами.

Образовательные лекции VK Лектория.

Семейные развлечения и мастер-классы.

Спортивные активности.

Игровые зоны.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Особое внимание уделено образовательной составляющей: пройдут встречи с Сергеем Безруковым, рэпером Витей АК-47, экспертами в области спорта и культуры. Гости смогут посетить мастер-классы по робототехнике, диджеингу, творчеству и другим направлениям. Для семей организованы специальные развлечения: пенная дискотека, мобильная баня, семейные квесты, шоу мыльных пузырей и другие активности. На фуд-корте представят кухни разных народов мира.

Добраться до места проведения можно на общественном транспорте: автобусах, троллейбусе или метро до станций «Молодежный центр», «Энергетический университет» или «Козья слобода».

Наталья Жирнова