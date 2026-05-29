Путин: Россия входит в тройку стран с потенциалом для развития суверенного ИИ

РФ уже достигла значительных успехов в развитии беспилотного транспорта, а цифровые технологии активно внедряются в медицину, промышленность, науку и образование

Президент России Владимир Путин заявил, что страна является одним из трех государств мира, обладающих необходимым фундаментом для развития собственного суверенного искусственного интеллекта. Об этом глава государства сообщил во время пресс-подхода в Астане.

По словам президента, Россия уже достигла значительных успехов в развитии беспилотного транспорта, а цифровые технологии активно внедряются в медицину, промышленность, науку и образование.

Путин подчеркнул важность сохранения технологического суверенитета в сфере ИИ. При этом он отметил, что хотя китайские партнеры предлагают бесплатные базовые решения для разработки приложений, российские компании предпочитают создавать собственные платформы, несмотря на значительные инвестиции.

Особое внимание президент уделил вопросам безопасности, отметив, что собственные базовые платформы необходимы для использования ИИ в сферах обороны, безопасности и государственного управления.

Москва также готова делиться наработками в области искусственного интеллекта с партнерами по ЕАЭС, что позволит другим странам союза создавать собственные национальные платформы. При этом развитие ИИ требует не только финансовых, но и значительных энергетических ресурсов.

— У нас, как я вчера сказал, есть возможности в области атомной энергетики, у нас огромные возможности в области гидроэнергетики, в том числе в Сибири. На севере можно развивать, имея в виду, что там холодный климат и охлаждать можно естественным способом, — заявил Путин.

Сейчас ведущие мировые корпорации начали пересматривать свои программы по внедрению искусственного интеллекта после выявления серьезных проблем в его работе.



Наталья Жирнова