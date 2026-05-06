Samsung стала второй компанией-триллионером из Азии

Такой результат был достигнут на фоне повышенного спроса на чипы для ИИ

Второй азиатской компанией, капитализация которой превысила $1 трлн, стал южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics. Такой результат был достигнут на фоне повышенного спроса на чипы для искусственного интеллекта (ИИ), пишет Bloomberg.

За последний год акции крупнейшего в мире производителя микросхем памяти NAND и DRAM выросли более чем вчетверо. В среду, 6 мая, в ходе торгов они подорожали на 13%. Благодаря этому выросла и рыночная капитализация Samsung.

Спрос на продукцию Samsung во многом обусловлен развитием инфраструктуры для ИИ и дата-центров. Компания, наряду с южнокорейским SK Hynix и тайваньским TSMC, занимает ведущие позиции в мировой цепочке поставок полупроводников, используемых в сфере ИИ.

Полупроводниковое подразделение Samsung продемонстрировало значительный рост прибыли в первом квартале: рост в 48 раз год к году благодаря потребности рынка и увеличению цен на память. По мнению аналитиков, положительная динамика сохранится и в следующих кварталах. Акции Samsung могут подскочить примерно на 25% в течение года, прогнозируют эксперты.

Напомним, в марте производители электроники — южнокорейские LG и Samsung, американская GoPro и японская Canon — продлили в России действие исключительного права на свои товарные знаки. Заявки на регистрацию товарных знаков были поданы еще в 2016 году, а теперь срок их действия продлен до 2036‑го.

Галия Гарифуллина