Экономист объяснил, как предприниматель оценивает стоимость бизнеса при продаже

Один из факторов — временная стоимость денег

Фото: Динар Фатыхов

В России при оценке стоимости готового бизнеса продавец высчитывает потенциальную прибыльность и текущие процентные ставки. Об этом «Реальному времени» сообщил президент российского Союза предпринимателей и арендаторов Андрей Бунич.

— Также берется в расчет временная стоимость денег, или сколько бизнес может принести со временем, сколько он будет стоить. Дело в том, что цены растут, процентные ставки меняются, и человеку следует понимать, что станет с вложенной суммой, — сказал изданию эксперт.

Еще продавец считает сравнительные издержки: сравнивает потенциальные возможные вложения в другие бизнес-проекты, высчитывает эффективность конкурентов.

Одним из факторов, на который обращают внимание при оценке стоимости проекта, являются и организационные перспективы самого бизнеса.

— Бизнес — это не только экономический и финансовый капитал, а в том числе и организационный капитал. В этой ситуации продавец оценивает, насколько коллектив завязан с какими-нибудь социальными связями, — подчеркнул Бунич.

При этом делается оценка исходя из истинного реального финансового состояния, так называемого Dudigens (комплексная проверка компании или актива, позволяющая выявить риски, подтвердить достоверность информации и принять обоснованное решение о сделке или инвестициях, — прим. ред.).

— Речь о том, что обычно не всегда видно: бухгалтерия и так далее. Изначально владелец бизнеса оценивает проект выше, чем он стоит на самом деле, но после анализа перечисленных факторов продавец получает понимание на перспективу, на пять-десять лет, и с учетом этого принимает решение, — добавил эксперт.

Подробнее о том, какие проекты вошли в топ самых дорогих готовых бизнесов, продающихся в Татарстане, какие проекты можно купить за 100 тыс. рублей, почему предприниматели продают «рабочие схемы» и что стоит учесть при покупке готовой «бизнес-империи», — в материале «Реального времени».

Никита Егоров