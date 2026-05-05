Nissan сокращает 10% рабочих мест в Европе

Под сокращение могут попасть около 900 сотрудников из примерно 9,3 тысячи работников компании

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Японский автопроизводитель Nissan планирует сократить 10% рабочих мест на своих предприятиях в Европе и провести оптимизацию производства на заводе в британском Сандерленде.

Как сообщает издание Financial Times, под сокращение могут попасть около 900 сотрудников из примерно 9,3 тысячи работников компании в Европе. Сокращения затронут производственные площадки в Великобритании, Испании и Франции.

На заводе в Сандерленде, который сейчас работает на половину мощности, планируется объединение двух производственных линий. Компания ведет переговоры с китайским автопроизводителем Chery и другими участниками рынка с целью повышения загрузки предприятия. Реструктуризация проводится в рамках мер по преодолению финансовых трудностей, с которыми столкнулся автоконцерн.

Наталья Жирнова