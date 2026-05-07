Экономист объяснил, почему в России предприниматели продают готовые бизнесы

Одна из причин — желание получить на руки определенную сумму «наличкой»

Предприниматель может продавать готовый прибыльный бизнес из-за того, что хочет получить на руки определенную сумму «наличкой», которую в дальнейшем пожелает пустить на решение проблем другого своего проекта, более важного для собственника. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

— Также под прибыльным бизнесом может скрываться афера. Иными словами, на бумаге анонсированы одни цифры, а в реальности проект не приносит таких средств. Именно поэтому перед покупкой вы должны тщательно все проверить, поскольку, согласно негласному правилу, прибыльное предприятие мало кто готов продать. От него, конечно, могут отказаться, но для этого должно произойти определенное стечение обстоятельств, — сказал изданию экономист.

Еще одна причина — уступка по капиталу.

— Например, вы покупаете автомастерскую с нанятым персоналом, с оборудованием, стоимость которого можно определить, посмотреть, все описано и зафиксировано. При таких условиях покупка может стать выгодной, потому что вам уступают этот бизнес, допустим, за половину от его номинальной стоимости. Аналогичная история может случиться с лесообрабатывающим, деревообрабатывающим производством или мебельным предприятием, где есть капитальные вложения. В данном случае речь идет не просто про бизнес в сфере услуг, главная ценность которого состоит в его клиентах, а про предприятие, которое вам может быть полезно с точки зрения вашего профиля, — объяснил Колташов.

Никита Егоров