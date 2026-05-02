Новости бизнеса

19:34 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

В Tesla назвали возможную зарплату Маска в 2025 году

18:08, 02.05.2026

Точная сумма выплат будет зависеть от выполнения целевых показателей и стоимости акций

Фото: скриншот из видео «Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд» с канала «Минута по делу»

Американский предприниматель Илон Маск может заработать до 158 млрд долларов в рамках компенсационного соглашения со своей компании Tesla, пишет TheTimes.

Речь идет о первой оценке возможного годового вознаграждения Маска после одобрения акционерами выплаты руководителю компании в размере 1 трлн долларов.

Однако точная сумма выплат будет зависеть от выполнения целевых показателей и стоимости акций. Для получения первой части выплат компании необходимо увеличить капитализацию почти на 67% от текущих значений, а именно до 2 трлн долларов, а для полного пакета — до 8,5 трлн долларов, достигнув нескольких амбициозных целей, в том числе запуска массового производства роботов и беспилотных такси.

В Tesla подчеркивают, что заявленная сумма может существенно отличаться от реальных выплат. Решение о вознаграждении вызвало критику части инвесторов на фоне политической активности Маска и опасений за влияние на бизнес компании.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Новости партнеров

Фондовый рынок
  • Татнефть577.1
  • Нижнекамскнефтехим71.75
  • Казаньоргсинтез57.2
  • КАМАЗ72.4
  • Нижнекамскшина36.9
  • Таттелеком0.732