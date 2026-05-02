В Tesla назвали возможную зарплату Маска в 2025 году
Точная сумма выплат будет зависеть от выполнения целевых показателей и стоимости акций
Американский предприниматель Илон Маск может заработать до 158 млрд долларов в рамках компенсационного соглашения со своей компании Tesla, пишет TheTimes.
Речь идет о первой оценке возможного годового вознаграждения Маска после одобрения акционерами выплаты руководителю компании в размере 1 трлн долларов.
Однако точная сумма выплат будет зависеть от выполнения целевых показателей и стоимости акций. Для получения первой части выплат компании необходимо увеличить капитализацию почти на 67% от текущих значений, а именно до 2 трлн долларов, а для полного пакета — до 8,5 трлн долларов, достигнув нескольких амбициозных целей, в том числе запуска массового производства роботов и беспилотных такси.
В Tesla подчеркивают, что заявленная сумма может существенно отличаться от реальных выплат. Решение о вознаграждении вызвало критику части инвесторов на фоне политической активности Маска и опасений за влияние на бизнес компании.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».