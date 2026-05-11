Фактор Радулова и плохой день «Ак Барса»: как «Локо» начал с победы в финале Кубка Гагарина

Как поражение казанцев в первой встрече финала объяснил Анвар Гатиятулин?

«Ак Барс» стартовал с поражения от «Локомотива» в первом матче финала Кубка Гагарина. Встреча в Ярославле завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. О феномене Александра Радулова и причинах неудачного выступления казанцев — в материале «Реального времени».

Александр Радулов сияет на льду в свои 39 лет!

Финал Кубка Гагарина стартовал! Кульминация всего сезона и апофеоз спортивной драмы. В этом году в решающем противостоянии плей-офф столкнулись «Ак Барс» и «Локомотив».

Интересных сюжетов вокруг этой пары предостаточно. Команды в семи играх разыгрывали первый Кубок Гагарина в истории КХЛ в 2009 году. Тогда, кстати, триумфаторами стали казанцы (4-3).

Александр Радулов, главная звезда нынешнего «Локомотива», еще три года назад вел «Ак Барс» к первому чемпионству с 2018 года. Правда, второй Кубок Гагарина в сезоне 2022—2023 выдающемуся нападающему не покорился. В финале «Ак Барс» остановил московский ЦСКА.

Свой второй Кубок (первый был с Салаватом Юлаевым в 2011-м, — прим. ред.) Радулов добыл в прошлом году с «Локомотивом». Долгожданная победа ярославцев принесла неимоверную радость фанатам «железнодорожников». По ходу этого сезона персона Радулова неоднократно становилась предметом разговоров о том, сколько еще сезонов «тасманский дьявол» проведет в КХЛ. Однако после сегодняшнего матча с «Ак Барсом» (3:1) есть ощущение, что Александру Радулову не то что далеко до вешания коньков на гвоздь, он находится в своей лучшей форме, в «прайме» — как модно говорить среди зумеров.

1+1 от Радулова в стартовом матче серии обеспечили «Локомотиву» победу над «Ак Барсом». В первом голевом эпизоде Радулов забил сам, когда блестяще подставил клюшку под бросок Егора Сурина. А во втором — оформил ассистентский балл. «47-й номер» здорово сориентировался после очень неточного броска Мартина Герната, подобрал отскочившую от борта шайбу, добавил, но попал в штангу. А уже после этого Байрон Фрэз без особого труда занес шайбу в ворота.

— Его главное качество — он хочет победить всех. Тренирую его весь сезон, тренировал против тех команд, за которые он играл, следил за ним в НХЛ. Никогда не тренировал кого-то с таким уровнем самоотдачи. Не думаю, что ему нужна мотивация из прошлого, чтобы так играть. Он всегда показывает высокий уровень самоотдачи. Хотелось бы, чтобы это было заразно. Он как лев, которому открывают клетку — выпускаешь его на лед, он парит, — высоко отозвался о Радулове после победного матча Боб Хартли.

Один из худших по качеству матчей «Ак Барса» в плей-офф

Фактор Радулова фактически главный козырь «Локомотива» в последних матчах плей-офф. Нападающий вытащил для ярославцев безнадежный шестой матч в Омске, стал одним из героев седьмой игры. Сделал разницу для «Локомотива» и сегодня. Всего у Александра Радулова на сегодняшний день 16 (6+10) очков в плей-офф. Выше — лишь Константин Окулов из «Авангарда», у которого 21 очко. Но не исключено, что в течение серии с «Ак Барсом» Радулов наберет нужные для себя пять очков и станет в 39 лет лучшим бомбардиром Кубка Гагарина сезона-2025/2026.

Сегодняшний матч для «Ак Барса» получился одним из худших по содержанию. Особенно второй период, который казанцы провалили напрочь. У гостей ничего не получалось в атаке, в нападении не хватало конкретики и конструктива. Возможно, это следствие недостаточного тонуса у казанских хоккеистов. Ведь свою полуфинальную серию против «Металлурга» «Ак Барс» выиграл всего лишь за пять матчей. «Локомотив», напротив, две последние встречи с «Авангардом» затянул до овертаймов.

Конечно, это аргумент поверхностный, но он имеет место, ведь именно грубые ошибки игроков «Ак Барса» привели к голам «Локомотива». В первой шайбе — дали пространство на пятаке Александру Радулову. Во втором голе потеря шайбы от Степана Фальковского в средней зоне позволила Максиму Березкину и Денису Алексееву убежать в быстром нападении. Третий гол — снова проигранный «пятак». Вполне вероятно, что в любой другой день «Ак Барс» сыграл бы надежнее в этих моментах. Но вчера оборона казанцев дала большую трещину, чем и воспользовался «Локомотив».

«Мы прошли долгий путь, хотим показывать свой лучший хоккей»

Анвар Гатиятулин на пресс-конференции в общении с журналистами был традиционно сдержан. Наставник казанцев в принципе не любитель говорить много даже после победных матчей, а когда его подопечные уступают, тренеру «Ак Барса» хочет поскорее уйти в разбор ошибок хоккеистов. И в плей-офф подобная мотивация понятна, ведь до следующей игры остается меньше двух дней.

— В принципе, в начале нам удалось сдержать стартовые эмоции соперника. Неплохо играли, создавали хорошие моменты, но начало второго периода перевернуло игру — два пропущенных гола. Будем смотреть, разбирать. Нашим болельщикам спасибо за поддержку. Примерно понимали, что будет такая игра, готовились. Мы прошли долгий путь, хотим показывать свой лучший хоккей, готовились к серии таким образом. В каждой серии плей-офф у нас был соперник с разным стилем игры. В каждой серии приходилось показывать волевые качества, в том числе и отыгрываться приходилось. Мы готовились и готовы к разным сценариям, — резюмировал итоги матча Гатиятулин.

Гол престижа в исполнении хоккеистов «Ак Барса» в большинстве на 47-й минуте — ложка меда в бочке дегтя. Митчелл Миллер снова показал свои бомбардирские качества, подтвердив звание лучшего атакующего защитника КХЛ.

Казанцам нужно цепляться за свои сильные качества, которые демонстрировались в играх с «Металлургом» и минским «Динамо». Выступление в большинстве, безусловно, одно из них. В серии с «Локомотивом» исход матчей могут решить отдельные детали. Сегодня ярославцы проявили себя доминирующим образом, показав красноречиво амбиции на второй Кубок Гагарина за два года.

«Локомотив» — «Ак Барс» — 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)

Голы:

1:0 Радулов (Сурин, Шалунов, 21:02);

2:0 Березкин (21:48);

3:0 Фрэз (Радулов, Гернат, 35:36, 5х4);

3:1 Миллер (Галимов, Хмелевский, 47:06, 5х4).

Следующий матч серии команды проведут в Ярославле 13 мая. Начало — в 19:00 по московскому времени.