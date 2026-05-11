Большинство организаций в Татарстане являются юрлицами

Причем за год количество организаций в республике сократилось на 1%

Большинство организаций (97,37%, или 93,5 тыс.) в Татарстане являются юридическими лицами. Оставшиеся 2,63%, или 2 522 фирмы, — филиалы, представительства, обособленные подразделения юрлиц или другие неюридические лица, следует из отчета Татарстанстата.

В общей сложности по состоянию на 1 апреля в республике насчитывается 96 033 организации. Причем относительно аналогичного месяца 2025-го это количество сократилось на 1%.

Кроме того, согласно базе Статистического регистра, в регионе учтено 128,3 тыс. индивидуальных предпринимателей, в том числе 2 949 глав крестьянских (фермерских) хозяйств и 1 218 частных адвокатов и нотариусов.

Никита Егоров