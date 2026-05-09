В Минтрансе и Росавиации заявили о нормализации ситуации в аэропортах на юге России

Ситуация в аэропортах юга России штатная, продолжается работа по настройке оборудования для выполнения полетов в полном объеме. Об этом сообщили в Минтрансе.

В Росавиации также заявили, что ситуация нормализуется: «По данным на 11:00 (мск) 9 мая 2026 года, выполнение полетов в/из аэропортов Ростовской зоны, работа которых накануне была ограничена, осуществляется в штатном режиме с учетом скорректированного графика рейсов».

За сегодня уже выполнили свыше 100 рейсов, перевезли более 14 тыс. пассажиров. До конца дня планируется выполнить 347 рейсов — 178 на вылет, 169 на прилет.

Сейчас ведется работа по увеличению емкостей и вводу более вместительных типов воздушных судов, в том числе широкофюзеляжных.

Напомним, накануне на юге России закрыли 13 аэропортов из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России». Временно была приостановлена работа воздушных гаваней таких городов, как Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.

