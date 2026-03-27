Казанский «Пивоман» избавился от «розничного» ОКВЭД на алкоголь

Федеральная сеть в Казани и ряде регионов оставила за собой только оптовую продажу пива, овощей, фруктов и других продуктов питания

ООО «Пивоман-Казань», управляющее 52 точками в городе, исключило из видов своей деятельности девять видов ОКВЭД, связанных с розничной торговлей алкогольными напитками. Теперь, согласно видам деятельности, точки продажи пива станут больше похожи на продуктовые магазины. Однако участники рынка полагают, что в «наливайках» вряд ли появятся огурцы с помидорами, скорее всего, разрешения на розничную реализацию алкоголя получат ИП-франчайзи — вместе со всеми рисками и ответственностью. Также сеть, возможно, страхуется от грядущих изменений в законодательстве, подробнее — в материале «Реального времени».

На овощном ассортименте

Сибирская сеть «Пивоман», построившая в Казани одну из самых больших сетей по продаже разливного пива, меняет бизнес-модель.

Омские предприниматели перерегистрировали перечень ОКВЭД казанского подразделения, удалив из него сразу девять видов деятельности. Информация об этом отражена в системе «СПАРК-Интерфакс». Согласно ей, из перечня ОКВЭД были устранены виды деятельности, связанные с розничной реализацией алкогольных напитков, пива, табака. К примеру, исчез базовый для всей сети код 47.1 «Торговля розничная в неспециализированных магазинах», подразумевающий возможность розничной продажи продовольственных товаров. Изменения видов деятельности ООО «Пивоман-Казань» зарегистрированы с 12 марта 2026 года.

Теперь вместо них в перечне ОКВЭД значатся 13 совершенно других видов деятельности. 12 из них касаются торговли продуктами питания, никак не связанными с алкоголем. Среди основных позиций обозначены свежие овощи, картофель, фрукты и др. Общий перечень охватывает почти всю «продуктовую корзину» — это молочные продукты, мясо, мясо птицы, масло, яйца, сахар, жиры и пр. Их реализацию компания будет осуществлять оптом. Все эти виды деятельности классифицируются под кодами 46.31—46.49, следует из данных.

По этому набору «Пивоман-Казань» стал похож на торговую сеть «Пятерочка», только у «дочек» «Агроторга» есть и розничная продажа этих продуктов. Сеть перепозиционируется на продажу товаров повседневного спроса. Правда, базовый ОКВЭД остался прежним — «Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт» (46.34.2). Это говорит о том, что «Пивоман–Казань» сможет продолжить обеспечивать торговые точки под фирменной маркой разливным и баночным пивом.

Генеральный директор ООО «Пивоман-Казань» Дмитрий Гладилин не стал отрицать факт перерегистрации ОКВЭД, но оставил перемены без комментариев.

— Не думаю, что они (то есть сеть «Пивоман», — прим. ред.) сразу перестанут продавать пиво. У них же франшиза, договоры. Конечно, они могут переключиться на овощи. А сами ипэшники как продавали пиво, так и будут, — уверен представитель крупного пивного бизнеса. По его словам, продажа пива намного доходнее торговли овощами, поэтому менять бизнес никто не станет.

«Если сеть добавит в ассортимент продукты питания, то есть возможность остаться работать на прежних местах»

Председатель Пивной ассоциации Татарстана Ринат Акчурин напомнил, что бизнес алкомаркетов и сетей по продаже разливного пива может попасть под существенные федеральные ограничения. По его словам, в настоящее время в Госдуме находится законопроект, который запрещает продажу алкогольных напитков и пива вблизи 100 метров от жилых домов, детских садов, школ и других социальных учреждений. Запретная зона охватывает колледжи, вузы, спортивные комплексы и медицинские учреждения.



— Но если сеть добавит в ассортимент продукты питания, то есть возможность остаться работать на прежних местах, — рассказал он. — Эти смягчающие поправки добавили в последнюю редакцию законопроекта, внесенного в июле 2025 года. В него включили не только овощи, но и товары повседневного спроса. Насколько я знаю, многие сети алкомаркетов в стране хотят пойти по этому пути. Предприниматели, которые вложились в развитие сетей, вряд ли захотят терять бизнес.

Но среди пивных маркетов не было подобных прецедентов. «В Татарстане не видел, чтобы какая-то пивная сеть занималась продажей овощей. Никто пока не меняет ОКВЭД, — сказал Ринат Акчурин. — Наоборот, в Казани предпочитают закрываться. Одна из сетей, состоящая из 25 точек по продаже разливного пива, сократилась до четырех точек. Бизнес выбирает разные стратегии развития».

Правда, принятие этого законопроекта сильно затормозилось. Он не прошел первое чтение. «Наверняка его примут, но с изменениями, наверняка что-то еще внесут. И если его примут на федеральном уровне, то алкомаркеты и пивные точки обязательно станут продавать овощи», — уверен Ринат Акчурин.

Из Омска — до Казани, Уфы и Нижнего Новгорода

Торговая сеть «Пивоман-Казань», созданная свыше 10 лет назад омскими предпринимателями, занимает значительную долю регионального рынка разливного пива, отмечают участники столичного общепита. Большая часть точек расположена на первых этажах многоквартирных жилых домов, выходящих на основные транспортные магистрали. Как правило, в них торгуют разливным пивом, из-за чего обычно их называют «разливайками». По данным 2GIS, в Казани находится 52 точки. Сеть работает в формате франшизы: то есть местные предприниматели открывают магазины у дома под маркой «Пивоман» и следуют единым стандартам ведения бизнеса.

Для всех франчайзи предусмотрена централизованная закупка товара у одних и тех же поставщиков, соблюдение общего ассортимента и единой ценовой политики. Их отношения регулируются лицензионным договором или договором коммерческой концессии. Правообладателем товарного знака «Пивоман» является один из основателей сети — сибирский бизнесмен Максим Казаков.

Добавим, что сеть в течение нескольких лет проводила активную экспансию в регионах России, и к 2021 году количество торговых точек по стране увеличилось с 385 до 1 226, следует из данных компании. Они работают в Омской, Новосибирской, Тюменской, Ульяновской и Нижегородской областях, республиках Татарстан, Марий Эл, Башкортостан и Чувашия. Примечательно, что в Уфе и Нижнем Новгороде сеть не стала исключать из ОКВЭД ведение розничной продажи алкогольных напитков.

Татарстан — в десятке «пивных» регионов РФ

Пиво остается одним из наиболее востребованных напитков среди жителей Татарстана, демонстрируя стабильный спрос. Розничные продажи пива и пивных напитков сохраняют устойчивые объемы на протяжении последних трех лет. По данным Госалкогольинспекции Татарстана, в 2025 году было реализовано 23,3 млн дал пива, в 2024 году — 23,5 млн дал, а в 2023 году — 23,2 млн дал.

— Татарстан занял седьмую строчку в рейтинге регионов по объемам продаж пива и пивных напитков, реализовав 9 млн дал за первое полугодие 2025 года, — сообщала ранее Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками.



В реестре инспекции значится около 900 ИП и юридических лиц, занятых реализацией пива в кегах. На казанском рынке работают пивные сети из Поволжья, Сибири, с Урала, и, как правило, они связаны с местными производителями.

— К сожалению, статистикой по реализации отдельно разливного сегмента Госалкогольинспекция Республики Татарстан не располагает, — отметили в пресс-службе.

В республике действуют две автоматизированные системы контроля за реализацией разливного пива. Это традиционная система ЕГАИС, а также Татарстан стал первым регионом, на чьей территории в течение нескольких лет проходил эксперимент по прослеживаемости реализации пива в кегах. С 1 марта 2025 года татарстанский эксперимент стал основой для внедрения маркировки «Честный знак». В настоящее время идет процесс по интеграции двух систем — ЕГАИС и «Честный знак», чтобы продавцы перестали дублировать данные о продажах.

Почему пивные бары стали закрываться

Между тем сами участники рынка утверждают, что спрос на разливное пиво неуклонно снижается. По оценке казанского ресторатора Константина Иванова, спад начался еще в 2025 году из-за введения пошлин на импорт. Согласно данным оператора маркировки «Честный знак», в июле 2025 года литр импортного пива подорожал на 35% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года — до 330 рублей за литр.

Проблемы и у местных производителей, многие пивоварни в Казани стали закрываться из-за введения обязательной маркировки, подтвердили «Реальному времени» в Пивной ассоциации Татарстана. Мелкие производители, особенно крафтовые пивоварни, не справляются с возросшими издержками.

— Проблема не в конкуренции, а в экономической неспособности выдержать новые требования. Маркировка приводит к удорожанию производственных мощностей, сырья (солода, хмеля) и энергоносителей, — отметили в ассоциации.

«Какие претензии? Мы молоко продаем!»

Другое дело — как синхронизировать бизнес с законодательными ограничениями. Госсовет Татарстана два года назад принял закон об ужесточении правил продажи алкоголя и пива в торговых точках, располагающихся в многоквартирных жилых домах. С 1 марта 2025 года «разливайкам» запрещено торговать в ночное время, с 22:00 до 10:00 утра. Замруководителя Госалкогольинспекции Татарстана Рустем Арсланов объяснял введение запрета жалобами жильцов.



Рестораторы полагают, что «Пивоман» нашел оригинальный выход: «“Какие претензии? Мы молоко продаем”. Молодцы», — рассмеялся в разговоре с «Реальным временем» Константин Иванов. По его мнению, остальные пивбары начнут заимствовать этот подход.

— В России немало регионов со своими правилами продажи пива, и бороться с каждым из них нецелесообразно, — рассуждает он. — Чтобы защитить свои интересы, они исключили из перечня ОКВЭД коды, связанные с розничной продажей алкоголя. Таким образом, ответственность переложена на франчайзи. Теперь надзорным органам придется предъявлять претензии местным предпринимателям, что значительно сложнее, поскольку их могут быть десятки индивидуальных предпринимателей.

С другой стороны, он считает решение властей разумным: после 22:00 спрос на пиво практически отсутствует. «Основной поток добропорядочных любителей пива приходится на вечерние часы — с 17:00 до 20:00. В это время я сам нередко захожу, чтобы оценить новинки, и всегда наблюдаю оживление», — говорит ресторатор. Правда, законодательные ограничения не коснулись заведений общепита. По его словам, рестораны задекларировали ОКВЭД на розничную реализацию алкоголя и пива.



— Жители многоквартирных домов, как правило, остро реагируют на работу любых заведений общественного питания внутри жилых зданий, будь то пивной бар или пекарня, — говорит генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани Галина Шарафутдинова.

По ее мнению, изменение кодов ОКВЭД, вероятно, обусловлено ужесточением налогового законодательства. «Формат магазинов «у дома» традиционно ориентирован на минимизацию налоговой нагрузки, поэтому изменение налогового режима могло побудить владельцев к поиску новых путей», — отметила она. Независимо от заявленного вида деятельности, любой продавец подпадает под контроль. В частности, при наличии пива в ассортименте необходимо строго соблюдать нормы республиканского законодательства.