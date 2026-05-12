«В период санкций мы стали сильнее, потом подтянулись китайцы»

Интервью с Кириллом Козловым — одним из лидеров сборной России по прыжкам на батуте

Летом прошлого года российских спортсменов вернули на международные турниры по прыжкам на батуте. Уже в ноябре россияне успешно выступили на чемпионате мира, завоевав несколько наград. Медальные успехи повторились весной на чемпионате Европы. Одним из лидеров сборной России является уроженец Набережных Челнов Кирилл Козлов. На первых после трехлетнего отстранения турнирах татарстанец взял две серебряные и две бронзовые медали. Как отнеслись иностранные соперники к возвращению россиян и с какими сложностями приходится сталкиваться татарстанским батутистам, Кирилл Козлов рассказал в интервью «Реального времени».

«Надо выступать с холодной головой»

— Кирилл, какие вы испытали эмоции от чемпионата Европы. С одной стороны, завоевали две медали, но с другой — чуть-чуть не хватило до золотой награды.

— В первую очередь, радостные эмоции. Сначала не понимаешь, что у тебя получилось достичь результата. Но потом надо эту радость быстро забыть. Потому что скоро следующие соревнования, и ты уже потихоньку начинаешь готовиться к следующим стартам.

— Во время выступления был какой-то такой момент, когда ловили себя на мысли, что все, медаль уже в кармане?

— Обычно, когда во время выступления появляются такие мысли, сразу допускаешь ошибку и о медали можешь забыть. У меня несколько раз было такое. Когда под конец комбинации я уже понимал, что все, результат есть, это медаль, то сразу комбинация заканчивалась, обрывалась, а я оставался без медали. Так что нужно всегда стараться выступать с холодной головой.

— На встрече в Минспорта Татарстана вы сказали, что на чемпионате Европы спортсмены из других стран относились к россиянам хорошо. А как было на первых соревнованиях после снятия санкций?

— Как и сейчас, все спокойно было. Вообще ничего не изменилось, все осталось так, как раньше было до отстранения.

— Спортсмены из других стран разговаривают, общаются?

— Кто язык знает, тот общается. Никаких проблем. У нас на всех стартах идут пересечения с одними и теми же. Потому что на больших соревнованиях от страны в дисциплине могут заявить четырех спортсменов — четыре мужчины и четыре женщины. Редко бывает, что меняется состав.

— Как повлияли санкции на российскую команду? Это ухудшило позиции на мировой арене или был какой-то плюс?

— Наоборот, в период санкций мы стали сильнее. В момент отстранения у нас было много сборов. Мы сидели, работали, дорабатывали и сильно спрогрессировали за это время. Когда мы вернулись, на первом этапе Кубка мира в полуфинале первые пять мест занимали спортсмены Белоруссии и России, то есть те, кого отстраняли. Это потом уже к нам подтянулись китайцы.

«Нам не хватает собственного зала»

— Далее чемпионат России. Что планируете делать до турнира, работать над усложнением программы или будет ставка на стабильность?

— Ставка на стабильность, будем дорабатывать свою комбинацию. У меня достойный коэффициент трудности. Если чего-то будет не хватать, добавить потенциал есть. Сейчас пока поработаем над стабильностью. Попрыгаем, у меня и так новая эта комбинация. Я ее только-только собрал.

— Чувствуете ли вы какую-то особую поддержку со стороны государства, республики после успешного выступления на мировой арене?

— Конечно, чувствуется. До чемпионата мира у меня было несколько запросов к Минспорта. После турнира они уже были оперативно выполнены. И зовут, поздравляют, такого раньше не было. Очень сильно чувствуется поддержка.

— А в денежном плане?

— В денежном плане тоже. В этом плане поддержка также поднялась, это радует.

— Это стипендии или какие-то другие еще вознаграждения?

— Нет, стипендии и зарплаты достаточно.

— Медали чемпионата Европы, чемпионата и Кубка мира — это отличный результат. Но спортсмены никогда не останавливаются на достигнутом. Что особенно сильно мешает тому, чтобы сделать следующий шаг?

— Я уже говорил на встрече в Минспорта, что нам не хватает собственного зала для тренировок. Нам приходится выезжать на сборы в другие регионы, где мы поднимаем форму, улучшаем результат, а потом возвращаемся домой, и у нас эти тренировочные результаты падают. У нас нет постоянной, какой-то одной формы подготовки. Мы домой приезжаем — снижаем нагрузку, потому что недостаточно места, высоты потолков, даже элементарно страховки. Надо понимать, когда у тебя мало места, ты начинаешь поджимать прыжки. Это ограничивает тебя не только извне, но и психологически. В просторном зале ты даже чувствуешь себя свободнее.

— Речь идет про «Олимпийский» в Набережных Челнах?

— Да, где, помимо нас, еще по другим видам спорта тренируются. Рад, что нам обещали помочь в вопросе нового помещения.

За последние три года уровень прыжков на батуте сильно возрос

— Как вы пришли в прыжки на батуте? Это было спонтанное решение или вы целенаправленно пошли в этот вид спорта?

— Меня привел мой отец. Он сам занимался этим видом спорта. Еще во времена своей юности он решил, что отдаст в батут своего сына. И вот я занимаюсь до сих пор.

— Не жалеете, что пошли в этот вид спорта?

— Нет, ни в коем случае не жалею. Спорт много чего дает и много чему учит. Здесь ты испытываешь множество эмоций, как негативных, так и положительных. Спорт — это абсолютно другая жизнь.

— Насколько сейчас прыжки на батуте усложнились? Лет десять назад о батуте, о соревнованиях каких-то вообще и речи не было.

— Это, наверное, в Татарстане так было, а в России этот вид спорта активно развивался. В Татарстане не было спортсменов, поэтому и слышно не было.

— Про батут активно заговорили, когда Анжела Бладцева попала в число нейтральных спортсменов на Олимпийские игры в эпоху санкций.

— Начали больше писать. До этого тоже больших спортсменов у нас хватало. Много кто ездил, тот же Дмитрий Ушаков, серебряный призер Олимпиады. Еще повлияло, что у нас федерация гимнастики стала единой. Поэтому у нас вид спорта начал развиваться активнее.

— А все это влияет на сложности завоевания медалей, ведь у спортсменов и тренеров становится больше накопленных знаний?

— Конечно, влияет. Сейчас у нас очень сильно поднялась сложность выполнения комбинаций, элементов определенных. Если сравнивать, например, что было три года назад и что сейчас, это вообще разные уровни сложности прыжков.

— Как часто вы меняете свои программы и комбинации?

— Действуем в зависимости от ситуации. Отталкиваемся от того, что происходит, от соперников и соревнований.

«Лучше не зацикливаться на ошибках»

— В конце прошлого года вы завоевали медали на Кубке мира, сейчас на чемпионате Европы. Есть ли что-то, в чем вы считаете, что прибавили на этом отрезке?

— Прибавил в психологии. Я не скажу, что прямо сильно другим стал. В прошлом году серьезно поменял свое мышление. И уже в этом году в психологическом плане только укрепился. Хотя все равно приходится что-то менять, смотреть различные подходы, в зависимости от соревнований.

— Как часто вы пересматриваете свои выступления?

— Лишь иногда, чтобы зарядиться перед тренировками.

— А в плане изучения допущенных ошибок?

— У нас такой вид спорта, что тебе тяжело исправить все ошибки. Так не получится, они все равно случаются. Если есть какая-то основная ошибка, то там можешь посмотреть и поправить. А если ты прошел комбинацию, потом все равно найдешь какие-то ошибки. И исправляя их можно сделать только хуже.

— На ошибках зацикливаться не стоит?

— Да, на этом лучше не зацикливаться. Тем более если это маленькая, незначительная ошибка.

— Перед выходом на финальные прыжки на соревнованиях стараешься отпустить ситуацию или, наоборот, еще больше собраться?

— Стараюсь отпустить ситуацию, абстрагироваться. В финале спокойнее прыгать, чем в предварительных соревнованиях. В финале не так обидно вылетать. В предварительных бывает обидно, когда в первый же день вылетаешь.

— Есть ли у тебя какой-нибудь ритуал перед выходом на батут? Может, маме позвонить, родителям?

— Нет ритуалов. Наоборот, отстранился от этого. Если ты сильно к этому привязываешься, можно с ума сойти. Лучше от таких вещей уйти, я считаю.