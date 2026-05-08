Татарстан и другие регионы ПФО стали лидерами по льготным займам для участников СВО

Татарстан стал лидером среди регионов России по поддержке предпринимателей — участников специальной военной операции (СВО) и их семей. За первые три месяца 2026 года в республике выдали более 145 миллионов рублей льготных микрозаймов, причем все они были оформлены онлайн через платформу МСП.РФ, сообщает Минэкономики РТ.

В число регионов с наибольшим объемом поддержки также вошли Удмуртия, Самарская и Саратовская области. Всего по России участники СВО и поставщики для нужд операции получили 154 миллиона рублей займов, из которых более 80% пришлось на Приволжский федеральный округ.

Напомним, что добровольцам на СВО зачтут дни службы при расчете военной пенсии. Также бойцам при подсчетах выплат учтут и дни, проведенные в госпитале.

Наталья Жирнова