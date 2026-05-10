Большинство индивидуальных предпринимателей в Татарстане заняты в сфере торговли

В Татарстане 47,7 тыс. индивидуальных предпринимателей (37,5% от общего количества) заняты в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов. Еще 15,2 тыс. таких граждан (12%) работают в сфере транспортировки и хранения, следует из данных Татарстанстата.

Также многие бизнесмены в республике занимаются строительством (9,5 тыс., или 7,5%), профессиональной, научной и технической деятельностью (9,5 тыс., или 7,5%) и недвижимостью (чуть более 6,2%, или почти 8 тыс.).

Меньше всего ИП зарегистрировано в сферах социального обеспечения и военной безопасности (16 предпринимателей, или 0,013%), добычи полезных ископаемых (28 предпринимателей, или 0,022%), а также сфере электроэнергии, газа, пара и кондиционирования воздуха (76 предпринимателей, или 0,06%).

Никита Егоров