«КОС-Синтез» в финале Евразийской ватерпольной лиги

Ждем соперника из Астрахани или Волгограда

Казанцы уверенно вышли в финал Евразийской ватерпольной лиги . Фото: предоставлено realnoevremya.ru СК Синтез

Ватерполисты казанского «КОС-Синтеза» вышли в финал чемпионата Евразийской ватерпольной лиги. Это произошло по итогам победы в третьем матче полуфинала в Санкт-Петербурге над местной «Балтикой» со счетом 15:10. Подробности — в материале «Реального времени».

Синтезовцы победили с сухим счетом 3:0

Третий матч полуфинала с питерской «Балтикой» по итогу выдался самым легким для «КОС-Синтеза». Началась игра с двух голов балтийцев в ворота Игоря Чиркова, на которые казанцы ответили мячами Ивана Васильева и Никиты Деревянкина, который был проведен навесом в пустые ворота. Затем последовали два хлестких броска Аделя Латыпова и Эмиля Зиннурова, плюс дубль Егора Ярлыченко, благодаря которым казанцы ушли на первый перерыв, ведя с двузначным преимуществом 6:3. Причем, Ярлыченко ранее не отличался бомбардирскими качествами, а тут последовательно реализовал пенальти, назначенный судьями, после просмотра ВАР и выход один в один с вратарем, созданный самостоятельно.

После столь результативного начала, обе команды не могли забить в течение шести минут второго периода. Казанец Чирков и питерец Тимофей Грачев, сменивший Владислава Сергеева, были безупречны до поры, пока последнего не «размочил» Эмиль Зиннуров. Потом еще и Ярлыченко отличился, сделав хет-трик, после которого на табло ненадолго застыли цифры 9:4.

Горечь приближающегося поражения немного разбавил гол Арсения Сизенока. Необходимо отметить, что первую часть чемпионата молодой питерец провел в чемпионате Сербии.



Иван Васильев открыл счет в матче . предоставлено realnoevremya.ru СК Синтез

Хет-трик из чемпионата Сербии

Два гола Сергея Лисунова и Васильева позволили казанцам перешагнуть за отметку в 10 забитых мячей. При этом необходимо отметить, что к этому моменту оставались без забитых голов признанные бомбардиры казанцев — Арслан Закиров, Николай Лазарев, Роман Шепелев. Причем Шепелев в концовке второго периода не смог реализовать выход один на один, который сам же и создал.

В начале третьего периода Сизенок выиграл стартовый спринт, а затем сам же и отличился. На это казанцы ответили голом суперветерана Сергея Лисунова. Разница в возрасте между авторами голов в 21 год. Сизенок родился в 2007-м, когда Лисунов делал первые гребки в профессиональном спорте.

28 минут не забивал Николай Лазарев, бросок которого, по аналогии с известным футбольным выражением «пушка страшная», можно именовать «рогатка страшная». Мяч вылетел как из пращи Давида и пронзил сетку ворот питерцев — 13:8. Получился гол, сравнимый по красоте с мячом спартаковца Руслана Литвинова в ворота ЦСКА. Теперь пресс-службе Евразийской лиги осталось раскидать кадры забитого мяча по рилсам, чтобы гол их полуфинала стал таким же популярным, как гол в полуфинале Кубка страны.

В концовке матча случились еще замена Чиркова на Евгения Кострова, хет-трик питерца Сизенка и неточный бросок по пустым воротам Кострова, который не сумел изменить итоговый счет матча 15:10.

Игорь Чирков . предоставлено realnoevremya.ru СК Синтез

Наконец-то победили по пенальти

Победе в Питере предшествовали две виктории в Казани, в родном бассейне «Оргсинтез». Причем первая игра получилась такой, что ее всю можно резать на рилсы, как и красивый гол Лазарева. Не игра — «именины сердца» для нейтральных любителей водного поло. И неумеренное потребление валерьянки и корвалола. Вначале казанцы повели 8:5, после чего пропустили рывок 12:14. Снова вырвались вперед 17:15, но за минуту до конца поединка Сергей Белянский сравнял счет 17:17. Но, став героем Питера в концовке, воспитанник казанского водного поло оплошал в серии пенальти. Его бросок, как и бросок капитана «Балтики» Игоря Плискевича, отразил Игорь Чирков. 4:2 по пенальти и 21:19 в итоге.

Выражение: месть — это блюдо, которое необходимо подавать холодным, сейчас можно переправить на реванш. В далеком 2020 году «Балтика» по пенальти переиграла «Синтез», поскольку казанцы тогда носили именно это название.

Вторая игра полуфинала сложилась легче, поскольку «КОС-Синтез» был сильнее — 17:13. Счет достаточно ровный, но по ходу игры казанцы вели 15:8, и только в заключительном периоде (2:6), «КОС-Синтез» подпустил соперника поближе. В том поединке особо отличились Арслан Закиров — 7 мячей, и питерец Артем Калтыгин — 5 голов. Тем не менее сезон для Питера уже следует называть удачным, поскольку они вошли в квартет сильнейших, обыграв в очном противостоянии главного конкурента из Москвы. Триумфаторами сезона, помимо остальных, стали и названные Сергеев с Белянским, а также Аскар Махиянов с Раилем Тазеевым.

Касаемо хода второго полуфинала, то там счет на момент написания был равным 1:1. При этом течение поединков нервировало обоих участников куда меньше, такой вот парадокс. 10:7 в пользу красно-белых, 9:12 в пользу бело-голубых по итогам двух поединков в Волгограде. Следующие две игры в противостоянии до трех побед, состоятся в Астрахани.

Артем Одинцов . предоставлено realnoevremya.ru СК Синтез

Может попробовать сыграть на Кубок Челленджер

Сезон, приближающийся к концу, запомнится многим. И двухсерийным противостоянием «КОС-Синтеза» с волгоградским «Спартаком», когда исход волгоградской игры решался по итогам послематчевых пенальти, пробитых перед следующей игрой в Казани. Вся история национального спорта, включая советские годы, не сталкивалась с подобным прецедентом, хотя у нас чего только не случалось. Более того, матч в Казани, начавшись с пробития пенальти, оставшихся с прошлой игры, также завершился послематчевой серией пенальти. Только уже по итогам ничьей в Казани.

Запомнится сезон возвращением российских сборных на международные турниры, когда мужская сборная России заняла 5-е место второго дивизиона Мировой лиги.

Необходимо отметить, что полноценное возвращение национальной сборной случится только к чемпионату мира 2028 года. На ЧМ-2027 нам уже не удастся отобраться, поскольку европейские команды отбирались по итогам чемпионата Европы 2026 года в Сербии.

Касаемо клубного возвращения необходимо подумать о том, чтобы вернуться в международный календарь не с квалификации Лиги чемпионов или ЛЕН Трофи, а например, с Кубка Челленджера. Например, мальтийцы отмечали небольшой спортивный праздник, связанный с тем, что лучшая команда страны «Шлиема» завоевала бронзовые медали по итогам Кубка Челленджера, четвертого по силе турнира в еврокубковом календаре. Победил «Галатасарай», в финале обыгравший литовский «Зайбас», напичканный экс-югославами, и «Шлиема» обыграла в борьбе за бронзу турецкую «Энку». Вот «галатасараи» и энки, «шлиемы» и «зайбасы» — это тот уровень, с которого необходимо начинать возвращение, если не в элиту, то хотя бы в число середняков мирового водного поло, где мы находились до отстранения.

Артур Фатахутдинов (слева) и Евгений Ярощук. предоставлено СК «Синтез»

Галопом по Европам

Ну и в целом — галопом по Европам и не только… Все-таки первый официальный международный турнир за 4 года. На Кубке мира не было Японии, представители которой сослались на финансовые обстоятельства. Может быть и так, может дело в другом. Вспомним, что на последнем Кубке Азии от Японии выступал молодежный состав, финишировавший всего лишь четвертым. Восток — дело тонкое, там за один год могут провести сразу два чемпионата. Зимой — в китайском Чжаоцине, где первые четыре места заняли Япония, Китай, Казахстан и Иран. И осенью в индийском Ахмедабаде, где победил Китай, обыгравший в финале Иран, а Казахстан в борьбе за бронзовые медали обыграл Японию, делегировавшую на турнир полумолодежный/полуюниорский состав.

На одном ЧА японцы победили основой, на втором протестировали молодежь. Не было на нынешнем Кубке мира сборной Ирана, которая несколько посильнее участвовавших Гонконга и Сингапура, в составе которого обнаружился 16-летний игрок по имени Захар Шмелев. С другой стороны, в сербской прессе было много восторгов по поводу ровесника Шмелева Чой Ен Джуна, а этого парня не было в составе «бананово-лимонного Сингапура». Кстати, на молодежном уровне сингапурцы уже обыгрывали Казахстан, что для них сродни тому, как для нас победа над Сербией, а сейчас обыграли ЮАР.

Канада на групповом этапе обыграла Францию, ставшую для нас на Кубке мира камнем преткновения. Что любопытно: лидер канадской сборной Константин-Бикари перешел в сборную Австралии. Переходы ватерполистов из одной сборной в другую, это особенность данного вида спорта. Вот и сейчас хорваты анонсировали переход Люка Повиларда из Австралии, у итальянцев дебютировал аргентинец Томас Гири. Сейчас в подвешенном состоянии находится еще один кандидат в сборную России, играющий в зарубежном чемпионате. Пора бы уже остановить этот отток наших ватерполистов.