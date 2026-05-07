В ноябре в Казани пройдет форум «Международная строительная неделя БРИКС»

Указ раиса республики о создании оргкомитета мероприятия находится на антикоррупционной экспертизе

В Татарстане создадут оргкомитет для подготовки и проведения форума «Международная строительная неделя БРИКС». Мероприятие запланировано на период с 10 по 13 ноября 2026 года в Казани. Документ указа раиса республики Рустама Минниханова находится на антикоррупционной экспертизе.



В состав организационного комитета вошли высокопоставленные представители строительной отрасли, включая министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, который станет председателем комитета, раиса республики Рустама Минниханова, указанного как сопредседатель, и премьер-министра Татарстана Алексея Песошина — заместителя председателя.

Целями форума станут укрепление международного сотрудничества в строительной сфере, обмен опытом внедрения современных технологий и развитие делового партнерства между Россией и странами БРИКС. Планируется участие представителей государственных органов власти, бизнеса, девелоперских компаний и профессионального сообщества.

Казань готовится к XVII Международному экономическому форуму «Россия — Исламский мир: КазаньФорум 2026», который пройдет с 12 по 17 мая. Среди зарубежных участников наиболее масштабные делегации ожидаются из Афганистана, Сенегала, Узбекистана, Нигерии, Египта, Ганы и Пакистана. В связи с проведением форума на стенах Казанского кремля появится самая длинная бегущая строка России. Ожидается, что молодые повара из 18 стран пройдут по улице Баумана. В Казани введут ограничения на продажу алкоголя. Матч «Рубина» пройдет в рамках спортивной программы форума.



Наталья Жирнова