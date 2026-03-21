Бизнес-обзор: «Камдорстрой» вновь банкротят, в ТД «Кориб» пришел новый шеф

«Татмелиоводстрой» собрал госконтракты по благоустройству парков на 1,8 млрд рублей

На текущей неделе строительная компания «Татмелиорации» выиграла три тендера на создание комфортной городской среды в районах республики общей стоимостью в 1,8 млрд рублей. В торговом доме «Кориб» сменилось руководство — компанию возглавила главбух предприятия Наталья Подобышникова. Челнинский трест «Камдорстрой» вновь пытаются обанкротить, на этот раз претензии возникли у поставщика спецтехники. Подробнее — в очередном обзоре «Реального времени».

ТД «Кориб» возглавила главбух

Со вторника у официального дилера КАМАЗа — торгового дома «Кориб» — новый гендиректор. Это бывший главный бухгалтер предприятия Наталья Подобышникова, которой в 2024 году присвоили звание заслуженного экономиста Татарстана.

Возглавив компанию, она сменила на этом посту Марата Газизуллина, который не проработал и года. Свою карьеру на предприятии он начинал айтишником более 10 лет назад, в дальнейшем руководил разными направлениями, от продаж до снабжения, пока в мае 2025 года его не назначили главным шефом взамен ушедшего Андрея Кожевникова.

Лидер по продажам грузовиков в России ТД «Кориб» входит в одноименную группу компаний, подконтрольную семье татарстанского вице-премьера — министра промышленности и торговли РТ Олега Коробченко. Под его началом предприятие стало крупнейшим в Поволжье по капитальному ремонту и сервисному обслуживанию грузовой техники. Был построен с нуля аккумуляторный завод в «Алабуге», а в Кировской области организовано агропромышленное производство.

Став главой Минпромторга в 2022 году, Коробченко уступил кресло гендиректора группы Кожевникову. Выручка компании в 2024 году упала на 22%, до 8,2 млрд рублей, чистая прибыль составила 121 миллион.

В Челнах банкротят строителя аэродромов

В четверг стало известно о новой попытке обанкротить челнинский трест «Камдорстрой» местного депутата Тагира Сунгатуллина. Ранее это уже пытались сделать фирма рязанского олигарха Игоря Коськина и еще около десятка кредиторов. По одному из заявлений от казанского «Спецшеринга» производство возбудили, его обоснованность проверят 25 марта.

Сейчас о своем намерении обратиться в суд заявил арбитражный управляющий Ильназ Сабиров. Он представляет челнинскую компанию «СПЦ 24», которая летом 2024 года поставила «Камдорстрою» спецтехнику в рамках договора — несколько бульдозеров, экскаваторов и виброкаток. В обещанный срок заказчик не расплатился, поставщику пришлось взыскивать долг в размере 5,5 млн рублей в арбитраже. В ноябре 2025 года суд удовлетворил его требования. На основании этого решения кредитор намерен добиваться банкротства должника.

Челнинский трест — один из крупнейших подрядчиков в области дорожного и аэродромного строительства, выполнял работы в Международном аэропорту «Казань», на аэродромной базе Казанского авиазавода им. Горбунова, в аэропорту «Красноярск» и многих других воздушных гаванях по всей России. В 2020 году компания выиграла госконтракт на вторую очередь реконструкции аэропорта «Бегишево» стоимостью 638,8 млн рублей. Параллельно ведет дорожное строительство и ремонт. По итогам 2024 года выручка треста достигла 5,5 млрд рублей, чистая прибыль составила 7,5 миллиона.

«Дочка» «Татмелиорации» выиграла 2,5 млрд рублей на госзаказах в марте

«Татмелиоводстрой» — строительное предприятие «Татмелиорации» — за один день провел сразу три сделки. 17 марта компания заключила с Главинвестстроем госконтракты по формированию современной городской среды на общую сумму 1,75 млрд рублей.

В рамках самого крупного контракта, на 647 млн рублей, планируется реализовать шесть проектов в малых городах и исторических поселениях республики — победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Речь идет о развитии центральных и исторических территорий Аксубаево, Алексеевского, Кукмора, Мензелинска, Тетюшей и Высокой Горы. Например, в последней за 125 млн рублей создадут парк «Заказанье».

Два других контракта, на 617 и 486 млн рублей, касаются благоустройства скверов и парков в ряде других районов республики. Работы, которые должны завершить до 31 октября, профинансируют из федерального и республиканского бюджетов. В общей сложности в 2026 году компания заключила госконтракты на 2,5 млрд рублей, и все в марте.

«Татмелиоводстрой» часто привлекают к строительным подрядам по обустройству парков и скверов в Татарстане. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка компании за последние годы выросла до 2,5 млрд рублей, чистая прибыль составила 70 миллионов.

Ранее, как рассказывало «Реальное время», ФНС выявила теневые площадки для обналичивания денег в Татарстане, Башкортостане, Марий Эл и еще ряде регионов в ходе проверки предприятия и доначислила 124 млн рублей. Суд согласился с выводами налоговиков о том, что компания и ее контрагенты связаны между собой ввиду родственных связей. Холдинг добивался снятия обвинения в уходе от налогов.

Глава «Красного Востока» — о ситуации с молоком и зерном, спор КАМАЗа с разработчиком

К другим новостям экономики и бизнеса в Татарстане, о которых «Реальное время» рассказывало на этой неделе. В республике наметился неожиданно долгий рост цен на мясо — за ситуацией в отрасли пристально следят участники рынка. По мнению экспертов, причина — в возросших объемах поставок за рубеж. О том, как экспорт татарстанской говядины в СНГ сломал многолетний тренд, когда производство молока станет рентабельным и почему животноводы перевели фермы на закрытый режим работы, — в первой части интервью «Реальному времени» рассказал глава и владелец холдинга «Красный Восток» Адель Хайруллин. Во второй части беседы бизнесмен сообщил о ситуации с зерновыми, кредитной нагрузке на аграриев и стратегии реализации проектов.

КАМАЗ предъявил подмосковному разработчику автокомпонентов иск на 87,8 млн рублей за отказ разворачивать в «КИП-Мастере» производство масляных картеров. «ЕНА-Холдинг» разработал оснастку и изготовил 2 800 картеров для КАМАЗа. Представители автогиганта заявили, что компании гарантировали закупки по цене с инвестиционной составляющей, доходы должны были быть вложены в организацию производства. Этого не произошло. «ЕНА-Холдинг» получил иск, грозящий банкротством, а на разработанной им оснастке теперь работает близкая КАМАЗу компания. Подробности — в материале «Реального времени».