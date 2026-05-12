«Мы всегда будем его помнить как образец служения республике и своему Отечеству»

Что сделал и чем запомнился генерал Ренат Тимерзянов в Татарстане

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

8 мая на 72-м году жизни скончался легендарный генерал полиции Ренат Тимерзянов. Он прошел путь от учителя физкультуры до главного федерального инспектора республики, от младшего лейтенанта до генерал-майора полиции. В 90-е годы, работая в МВД Татарстана, внес значительный вклад в борьбу с организованной преступностью. Прощание с генералом состоялось 10 мая, кроме близких и родственников, в последний путь его проводило практически все руководство республики. О том, какой путь прошел генерал Тимерзянов и что он сделал для Татарстана, в материале «Реального времени».

Образец того, каким и должен быть милиционер, а сегодня — полицейский

Панихида по Ренату Тимерзянову состоялась в культурном центре МВД Татарстана 10 мая. Проститься с генерал-майором пришли сотни людей, от сослуживцев и коллег до руководства Татарстана.

«Я считаю, что он — образец того, каким и должен быть милиционер, а сегодня — полицейский. Я знал его многие годы, когда он работал на разных должностях... Это большая утрата для всех. Искренне соболезную всем близким, коллегам, друзьям и всем. Пусть земля будет ему пухом. Мы всегда будем его помнить как образец служения республике и своему Отечеству», — сказал Рустам Минниханов. Он также отметил огромную роль Рената Тимерзянова в борьбе с преступностью в самые сложные годы.

пресс-служба раиса Татарстана

Ренат Тимерзянов с 1998 по 2011 год занимал пост начальника криминальной полиции МВД Татарстана.

«Он всегда считал, что враг должен быть уничтожен, и никак иначе. Благодаря такой личности, как Ренат Закиевич, нашей команде в то время удалось разобраться и с группировками, и с бандами. Чего это стоило, знаю, наверное, только я, и те люди, которые были близки с ним в то время. Это были и сутки на работе, бессонные ночи, постоянный стресс, конечно, это не могло не сказаться на его здоровье», — рассказал на панихиде руководитель Администрации раиса Татарстана Асгат Сафаров.

В республике была создана и внедрена уникальная система противодействия организованной преступности

В 2020 году в интервью Андерю Кузьмину (в тот момент директору АО «Татмедиа») Ренат Тимерзянов рассказывал, что количество убийств в Татарстане впечатлило даже коллег из Чечни, в один из дней ему (уже замминистра МВД) пришлось выезжать сразу на три убийства.

Переломный момент наступил после коллегии регионального МВД в 1999 году, когда президент Татарстана Минтимер Шаймиев, по воспоминаниям генерала Тимерзянова, прервал его доклад и спросил: «Сколько хожу к вам на коллегии, все время на обстановку у вас влияют какие-то группировки, лидеры. А когда вы начнете на нее влиять?» После этого, заручившись поддержкой первого президента республики, МВД изменило подход к борьбе с организованной преступностью, и уже к 1000-летию Казани группировки были взяты под контроль.

«В сложные 90-е годы, когда страна переживала непростые испытания, при непосредственном участии Р.З. Тимерзянова в республике была создана и внедрена уникальная система противодействия организованной преступности. Благодаря его профессионализму и личной смелости были защищены права граждан и предпринимателей, возбуждены сотни уголовных дел, а десятки лидеров преступных группировок предстали перед судом», — говорится в некрологе Кабинета министров Татарстана.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Эту систему создал не только я. Главную установку на ее создание дал президент республики (Минтимер Шаймиев, — прим. ред.). В дальнейшем он оказал нам очень серьезную поддержку. Плюс Рустам Нургалиевич тогда был премьер-министром республики, и мы видели огромную поддержку со стороны Правительства Татарстана», — вспоминает Тимерзянов в интервью Андрею Кузьмину.

Я благодарен ему за неоценимую помощь и поддержку моей многосложной деятельности во главе республики

В прощальном слове Асгат Сафаров рассказал, что Ренат Закиевич одним из первых внедрил расследование преступлений по телефонному биллингу. Он же зачитал телеграмму Государственного Советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева.

«Ренат Закиевич внес огромный личный вклад в становление и развитие Министерства внутренних дел в сложные, судьбоносные для республики годы, особенно в борьбу с организованными преступными группировками. Он по жизни был мудрым и принципиальным человеком, поэтому его всегда назначают на самые ответственные посты. Об этом свидетельствует последняя должность куратора подразделений Татарстана в зоне СВО. Я благодарен ему за неоценимую помощь и поддержку моей многосложной деятельности во главе республики во время его работы начальником управления по охране объектов органов власти Республики Татарстан. Наша совместная работа была основана на добрых отношениях и взаимопонимании. Передайте наши искренние соболезнования детям, внукам, всем родным Рената Закиевича. Силы вам и стойкости в эти скорбные для нас дни».

скриншот видео интервью

Вспоминая работу в качестве начальника Управления по охране объектов органов власти Татарстана при республиканском МВД (1997—1998 годы), Ренат Тимерзянов рассказывал о беспорядках на площади Свободы, когда протестующие штурмовали Кабмин.

«Я тогда впервые почувствовал определенную беспомощность, когда идет толпа и ты не имеешь права применять оружие, а с их стороны летят кирпичи, палки. Сколько сотрудников получили телесные повреждения, ранения. Было весьма непросто», — рассказывал Тимерзянов.

«Это был один из самых сложных дней, заседание Госсовета шло. Произошел прорыв оцепления, мы, поскольку были в центре, оказались между молотом и наковальней. С этой стороны толпа, с другой — спецподразделения. Вот тогда я ощутил, что тут можно и от своего случайно получить по башке. Как ты убежишь? Какой пример ты покажешь личному составу, если офицеры побежали. Первая цепочка стояла наших пэпээсников, после них перед зданием Кабинета министров стояли мы — руководящее звено, а боевые подразделения стояли по бокам здания, в укрытии».

Самый молодой начальник милиции

Ренат Закиевич Тимерзянов родился 5 января 1955 года в деревне Татарские Карамалы Сармановского района Татарстана. В 1973 году окончил Башкирский республиканский техникум физкультуры, в 1984-м — Московский филиал юридического заочного обучения МВД СССР, в 1990-м — Академию МВД СССР. В 1973—1974 гг. работал учителем Биляр-Озерской средней школы Октябрьского района Татарской АССР. В 1974—1976 гг. проходил службу в Вооруженных силах.

В 1978 году пришел на работу участковым инспектором ОВД Октябрьского райисполкома Татарской АССР, в 1983 стал начальником инспекции по делам несовершеннолетних.

Позднее генерал вспоминал, что работа в школе очень помогла, потому что он знал и молодежь, и более старшее поколение. На панихиде Асгат Сафаров зачитал записку первого начальника 6-го отдела (Управление по борьбе с организованной преступностью) МВД Татарстана Савелия Тесиса:

«Помню нашу первую встречу, перед назначением на должность инспектора уголовного розыска по делам несовершеннолетних в 1983 году. Тогда ты только начинал, с детей, потом набирался опыта и стал самым молодым начальником милиции», — зачитал Сафаров и добавил, что Ренат Тимерзянов возглавил Нурлатский отдел внутренних дел в 27 лет.

пресс-служба раиса Татарстана

«Особое внимание он уделял профилактике подростковой преступности, внедряя новые формы работы с молодежью и формируя у подрастающего поколения уважение к закону», — говорится в некрологе Кабинета министров Татарстана.

Завершив государственную службу, активно занимался общественной деятельностью

С 2011 по 2013 год Ренат Тимерзянов возглавлял Главное управление МВД России по Алтайскому краю. С 2013-го был главным федеральным инспектором по Татарстану, покинув пост в 2020 году.

Завершив государственную службу, Тимерзянов активно занимался общественной деятельностью, передавая свой опыт и знания новым поколениям. После начала специальной военной операции Ренат Тимерзянов стал помощником премьер-министра Татарстана по СВО.

Служебные достижения Рената Тимерзянова были отмечены государственными наградами, в числе которых ордена Мужества, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «Дуслык», медали орденов «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За заслуги перед Республикой Татарстан», медали Жукова, «За отличие в охране общественного порядка», «За доблестный труд», «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики», почетные звания «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации» и «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел по Республике Татарстан».