В Татарстане доля убыточных предприятий увеличилась на 4,3% с начала года

Размер убытков таких компаний составил 51,2 млрд рублей

Доля убыточных организаций в январе — феврале 2026 года составила 30,5% от общего количества компаний. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го этот показатель увеличился на 4,3%, следует из доклада Татарстанстата.

Отмечается, что размер убытков упомянутых компаний составил 51,2 млрд рублей.

В общей сложности в январе — феврале текущего года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций составил 129,7 млрд рублей. Причем больше половины компаний (69,5%) получили прибыль в размере 180,9 млрд рублей.

Никита Егоров