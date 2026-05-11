В Татарстане доля убыточных предприятий увеличилась на 4,3% с начала года
Размер убытков таких компаний составил 51,2 млрд рублей
Доля убыточных организаций в январе — феврале 2026 года составила 30,5% от общего количества компаний. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го этот показатель увеличился на 4,3%, следует из доклада Татарстанстата.
Отмечается, что размер убытков упомянутых компаний составил 51,2 млрд рублей.
В общей сложности в январе — феврале текущего года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций составил 129,7 млрд рублей. Причем больше половины компаний (69,5%) получили прибыль в размере 180,9 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что в марте в Татарстане закрылось почти в два раза больше предприятий, чем открылось.
