Завтра откроется паромная переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые
В первые дни работы переправы будет действовать ограничение по весу в 10 тонн
10 мая в 08:00 откроется паромная переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые. Об этом сообщается в группе во «ВКонтакте».
Стоимость проезда для взрослых составит 50 рублей, для детей от 6 до 10 лет — 25 рублей, младше 6 лет — бесплатно.
В первые дни работы переправы будет действовать ограничение по весу в 10 тонн. Об изменениях сообщат дополнительно. Точный режим работы будет известен завтра.
Напомним, 16 апреля открылась паромная переправа Аракчино — Верхний Услон.
