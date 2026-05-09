Завтра откроется паромная переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые

18:34, 09.05.2026

В первые дни работы переправы будет действовать ограничение по весу в 10 тонн

10 мая в 08:00 откроется паромная переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые. Об этом сообщается в группе во «ВКонтакте».

Стоимость проезда для взрослых составит 50 рублей, для детей от 6 до 10 лет — 25 рублей, младше 6 лет — бесплатно.

В первые дни работы переправы будет действовать ограничение по весу в 10 тонн. Об изменениях сообщат дополнительно. Точный режим работы будет известен завтра.

Напомним, 16 апреля открылась паромная переправа Аракчино — Верхний Услон.

Денис Петров

