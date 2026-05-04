Минпромторг сохранил смартфоны Apple и Samsung в перечне параллельного импорта

18:47, 04.05.2026

Минпромторг России сообщил, что смартфоны ряда зарубежных производителей сохранятся в перечне товаров для параллельного импорта, сообщают РИА «Новости», — их можно будет ввозить в Россию без согласия правообладателей. В список, который вступит в силу 27 мая текущего года, по‑прежнему входят устройства брендов Apple, Motorola, Nokia, Samsung, Sony, Asus, GooglePixel, ZTE, HP и некоторых других.

Как уточнили в ведомстве, соответствующие товары относятся к категории «электрооборудование» и классифицируются кодом 8517ТНВЭДЕАЭС — к ним относятся телефонные аппараты, в том числе смартфоны. При ввозе такой продукции необходимо соблюдать ряд требований: обеспечить ее безопасность, подтвердить оригинальность происхождения и наличие сертификатов соответствия.

Одновременно из списка исключаются некоторые другие позиции: в частности, бренды Ricon, Biorepair, Amazone, Oral‑B, Braun, Trimble и SpinMaster, а также отдельные виды компьютерной техники — например, ноутбуки и накопители иностранного производства.

Напомним, что в Россию за четыре года ввезли около 2 млн автомобилей. В том числе 482 тыс. новых и более 1,5 млн машин с пробегом.

Наталья Жирнова

