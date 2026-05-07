Самый дорогой готовый бизнес в Татарстане продают за 3,5 млрд рублей

Проект приносит в среднем 31,4 млн рублей чистой прибыли в месяц

В Чистополе выставили на продажу животноводческий комплекс за 3,5 млрд рублей. Это самое дорогое предложение из категории «готового бизнеса», которое есть в Татарстане. Соответствующее объявление появилось на одном из сайтов.

Согласно описанию, ферма приносит в среднем 31,4 млн рублей чистой прибыли в месяц, а срок окупаемости проекта составляет около шести лет. Само предприятие работает на месте уже 8 лет.

Также в сумму сделки входит земля площадью 1,65 тыс. км. м, помещение 30 тыс. «квадратов», 3,8 тыс. голов крупного рогатого скота. Среди указанных направлений деятельности — растениеводство, заготовка кормов и молочное производство.

Подробнее о том, какие проекты еще вошли в топ самых дорогих готовых бизнесов, продающихся в Татарстане, какие проекты можно купить за 100 тыс. рублей, почему предприниматели продают «рабочие схемы» и как они оценивают стоимость своей «бизнес-империи», — в материале «Реального времени».

Никита Егоров