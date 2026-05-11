Жители Татарстана назвали самые желанные профессиональные навыки

Татарстанцы чаще всего осваивают новые скиллы ради дохода и карьерных возможностей

В Татарстане главным запросом на развитие профессиональных навыков стала работа с программами 1С и другими цифровыми сервисами. Такие данные показал опрос сервиса hh.ru.

По результатам исследования, 30% жителей Татарстана хотят освоить специализированные программы — от 1С и AutoCAD до Figma и Photoshop. Также они заинтересованы в цифровых и IT-навыках и юридической грамотности. Финансы, иностранные языки и управление проектами интересуют каждого шестого участника опроса. Наименьший интерес зафиксирован к техническим компетенциям и медицине.

Выделяются гендерные различия в выборе навыков. Женщины чаще делают ставку на цифровые прикладные инструменты, а также активнее интересуются маркетингом и финансами. Мужчины, в свою очередь, чаще выбирают более технические направления — строительство и ремонт, а также получение водительских прав разных категорий.

Разница поколений проявляется достаточно четко. Молодые люди 18—24 лет чаще выбирают маркетинг и цифровую среду, тогда как группа 25—34 лет ориентирована на освоение IT-направлений.

Респонденты среднего возраста выбирают более практичный подход, уделяя внимание управлению проектами и финансам. Люди более взрослого возраста чаще не имеют четкого плана обучения, но заметно больше интересуются медициной и здоровьем.

Жители Татарстана чаще всего осваивают новые навыки ради дохода и карьерных возможностей. Обучение становится не дополнительным навыком, а способом укрепить позиции на рынке труда. Ранее сообщалось , что только 10% жителей Татарстана умеют эффективно презентовать опыт работодателю.

Анна Пехенко