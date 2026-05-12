«80% непосредственной работы по уходу за пациентами берут на себя медсестры!»

В РКБ Международный день медицинской сестры отпраздновали концертом оркестра La Primavera

Сегодня отмечается Международный день медицинской сестры — праздник, которым общество отдает дань уважения и почета огромной армии медработников среднего звена. По этому поводу в РКБ прошел концерт камерного оркестра La Primavera. Музыканты расположились прямо в холле главного корпуса и отыграли большую часовую программу из популярных классических мелодий. А перед концертом медсестер больницы поздравил главный врач РКБ Марат Гатауллин — сказал для них теплые слова благодарности и признания огромной важности их работы. «Реальное время» поговорило с медицинскими сестрами, собравшимися в фойе, об их работе и о том, какими качествами должен обладать представитель этой профессии.

«Медсестра во всей иерархии здравоохранения — одно из главных звеньев»

Маэстро Рустем Абязов рассказал нашему изданию, что оркестр La Primavera давно дружит с Республиканской клинической больницей. Выступали музыканты здесь и на конференциях, и четыре раза были с концертами в военном госпитале, когда он функционировал в РКБ.

— И когда нам предложили прийти поздравить сотрудников с Международным днем медицинской сестры, мы сразу согласились. Потому что прекрасно понимаем, что медсестра во всей иерархии здравоохранения — одно из главных звеньев. Она главный человек, который выхаживает пациентов. Мы сегодня представили программу, посвященную любви. Мне показалось, что эта тема — самая подходящая для этого случая! — рассказал дирижер.

Конечно, на концерт смогли прийти не все — многие остались на своих рабочих местах, ведь огромная клиника не может остановить рабочий процесс: пациенты круглосуточно требуют заботы. Но тем не менее это праздник для всех. На праздник в пятницу будут приглашены все, так что без внимания не останется никто. И сегодня все заведующие отделениями поздравили весь свой средний медперсонал. А в холле стоит огромный стенд, на котором каждый пациент мог написать свою благодарность медсестрам. Надо сказать, что уже к обеду на нем не осталось ни сантиметра свободного места!

Главная медицинская сестра РКБ Людмила Мартынова рассказала нашему изданию, что в главной клинике республики работают 1 800 сотрудников среднего медицинского персонала. Это медицинские сестры, младшие медсестры, санитарочки, фельдшеры.

— Сегодня у нас большой праздник. В честь него мы пригласили оркестр La Primavera, чтобы разнообразить будни наших медсестер музыкальной паузой, подарить им настроение, показать нашу заботу о них. Ведь медсестра — это первый человек, к которому обратится пациент. Она встречает его в отделении, и, конечно, медсестра — тот человек, который поддержит, подскажет, поможет. Избавит от боли и найдет нужные слова поддержки. Без медсестры в больнице никак! — заявила она.

Людмила Александровна рассуждала о сути профессии и о том, без каких личностных качеств невозможно стать хорошей медицинской сестрой:

— Медсестра должна быть доброй, отзывчивой, внимательной, сердечной, понимающей, милосердной, заботливой. Очень много свойств должно сойтись в одном человеке для этого!

В холле больницы можно было видеть и совсем молодых медсестер, и сотрудниц больницы с огромным опытом. Все улыбались, снимали концерт на телефоны, поздравляли друг друга — словом, настроение царило приподнятое.

«Понимаю, что вношу вклад в спасение человеческой жизни»

Медицинская сестра по лечебному питанию Инзиля Рахимова пришла работать в РКБ в сентябре — девушке всего 21 год. В будущем она надеется получить высшее медицинское образование и стать врачом. Инзиля рассказывает, что в медицину пришла, потому что это их семейная история — в ее поколении и в поколении родителей почти все работают медсестрами.

— В нашей работе очень важно попасть в хороший коллектив — такой, как у нас. А чтобы стать хорошей медсестрой, надо быть дружелюбной, верной своему долгу, доброй к пациентам и очень терпеливой. Я в первый раз на таком празднике, живую музыку в исполнении оркестра слышу впервые, и мне очень все нравится! — делится с нами Инзиля.

Айгуль Сибагатуллиной 28 лет. Она признается: в свое время долго не могла определиться с профессией, но по совету тетки все-таки поступила в медколледж. Она начинала работать в Челябинске, три года трудилась реанимационной медицинской сестрой в онкологическом диспансере. А в Казани Айгуль стала медсестрой-анестезисткой в отделении анестезиологии и реанимации РКБ. Здесь она работает с 2020 года.

— После онкологии все-таки морально проще работать здесь: там летальность больше, поэтому здесь больше радости в нашей работе. На будущее я решила остановиться на этой профессии, потому что считаю, что она мне хорошо подходит. Для нашей работы обязательна эмпатия и чувство того, что ты помогаешь людям. У меня это чувство есть: я понимаю, что вношу свой вклад в спасение человеческой жизни. Сюда, на концерт, я только что прибежала — была в операционной. Но мне очень нравится, до мурашек! — признается Айгуль.

«Когда медсестра с позитивом идет к пациентам, они быстрее выздоравливают!»

Флёра Алимова работает в РКБ с 1992 года — ее стаж 33 с половиной года. Она старшая медицинская сестра в хирургическом отделении №1. С 1992 по 2005 медсестра работала в ожоговом отделении. Оба этих отделения — работа на грани, с экстренными операциями и тяжелыми случаями.

— Я иногда думаю, почему столько лет провела здесь, в РКБ. В нашей семье медиков не было, а я вообще хотела стать прокурором — но мама очень хотела, чтобы я поступила в медицинский колледж. Мама плохого не посоветует, и по сей день я здесь, — смеется наша героиня. — Естественно, работа наша сложная. Мы видели здесь всё: и операции, и тяжелые случаи, и ковидный госпиталь, но мне нравится эта работа. У нас замечательный слаженный коллектив, очень хорошие медицинские сестры. Чтобы быть хорошей медсестрой, надо любить свою профессию. Должно быть желание помогать, быть нужной и, естественно, любить своих пациентов. Ведь 80% непосредственной работы по уходу за пациентами берут на себя именно медсестры. И тогда всё получится!

Любовь Аржанова, старшая медсестра отделения гнойной хирургии, работает в РКБ с 1973 года! Отделение, в котором она руководит средним медперсоналом, очень тяжелое — практически все пациенты реанимационные. Они требуют особого внимания и ухода. Мы спрашиваем: что удерживает медсестер всю жизнь здесь, на этом сложном и тяжелом пути?

— Точно не деньги, — качает головой наша собеседница. — Сопереживание и милосердие — самое главное в нашей профессии. Когда ты знаешь, что можешь помочь, и по-настоящему помогаешь. Медсестра — помощник врача. Доктор без медицинской сестры как без глаз и без рук. Ведь она все видит первая, всегда подскажет, как изменилось состояние пациента, как он себя чувствует. А еще очень много пожилых людей требуют к себе внимания. Даже не обязательно им нужна физическая помощь — они часто нуждаются в обыкновенном добром слове. Во внимании к себе. В сочувствии, в разговоре о жизни. И мы точно знаем: когда медсестра с позитивом идет к пациентам, они быстрее выздоравливают!

P. S. Редакция «Реального времени» поздравляет всех медицинских сестер, фельдшеров, санитарок с их профессиональным праздником. Мы благодарны вам за ваш сложный труд!