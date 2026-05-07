Экономист рассказал, как россиянам проверить готовый бизнес перед покупкой

Если проигнорировать эти правила, то покупатель рискует купить хлам, переплатив за него 50—70%

Перед покупкой готового бизнеса нужно понаблюдать за проектом 1—3 месяца. Такое наблюдение даст покупателю реальное представление о доходах и клиентах кейса, минимизировав риски «купить воздух», сообщил «Реальному времени» руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

— Если вы приобретаете, допустим, кондитерскую, то следует проверить, что «точка» действительно делает кондитерские изделия, действительно продает энный объем пирожных. При проверке клиентской базы следует увидеть этих покупателей вживую, чтобы убедиться, что эта пара покупает такие-то сладости, другие покупатели — ту и ту «кондитерку»,— описал собеседник издания.

Также стоит проверить работоспособность оборудования. Для этого посетите объект со своими мастерами, которые сами дадут вердикт: что работает, а что нет, какие станки стоят своих денег, а какие уже разрушены до основания, рекомендовал эксперт.

Если вы проигнорируете эти правила, то рискуете купить хлам, переплатив за него 50—70% стоимости и получив «головную боль», резюмировал Колташов.

Никита Егоров