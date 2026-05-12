Серия «Рубина» без поражений кончилась: Карседо и его «Спартак» огорчили Артигу

Казанцы весной очень хороши, но москвичи играют в духе чемпиона

«Рубин» в матче 29-го тура РПЛ проиграл «Спартаку» в Москве со счетом 1:2. В связи с поражением казанцы уже точно не поднимутся выше седьмого места в таблице чемпионата. Детали встречи и реакция Франка Артиги на итоги матча со «Спартаком» — в материале «Реального времени».

«Рубин» рассчитывал побороться за шестое место в РПЛ, но у «Спартака» свои амбиции на бронзу

Матч «Рубина» и «Спартака» был одним из последних в 29-м туре, приуроченном к Дню Победы. Настроение в преддверии встречи у казанцев было оптимистичное. Коллектив Франка Артиги в заключительных играх чемпионата хотел побороться с ЦСКА за шестую строчку в таблице. Однако матч «армейцев» против «Пари НН» буквально за 10 минут до начала встречи «Рубина» и «Спартака» завершился со счетом 2:1 в пользу москвичей.

Нельзя сказать, что это сильно подорвало перспективы казанцев зацепиться за шестое место, однако для коллектива Артиги все могло сложиться куда удачнее, если бы ЦСКА сыграл вничью или вовсе уступил в Нижнем Новгороде. Все же после первого тайма «Пари НН» вел со счетом 1:0 благодаря голу Даниила Лесового.

Впрочем, Франк Артига уже давно выполнил свою задачу с «Рубином» на весеннюю часть сезона. Заключалась она не только в сохранении седьмого места в турнирной таблице. Испанскому специалисту удалось преобразить футбол казанского клуба. Он стал более вариативным, тактически гибким, по сравнению с временами Рашида Рахимова. Весной в «Рубине» полноценно раскрылись новые имена в лице Назми Грипши и Начо Сааведры. Дениля Мальдонадо можно сюда тоже добавить, ведь гондурасец полностью пропустил осеннюю часть сезона из-за повреждения. Да и от «дакузависимости» казанцы тоже избавились. Без албанца в составе были оформлены весной самые громкие победы «Рубина» — над «Локомотивом» и «Краснодаром».

Вчерашний матч «Спартака», с одной стороны, носил формальный характер. У «красно-белых» главный матч сезона впереди, 24 мая в «Лужниках, в финале Кубка России против «Краснодара». За чемпионство москвичи прекратили борьбу еще в конце осени. На «Рубин» давления никакого не было относительно потенциально завоеванного шестого места. Это был бы приятный бонус для Франка Артиги, не более.

С другой стороны, опять же, сместить ЦСКА «Рубину» было бы приятно, учитывая какой разрыв находился между командами в начале декабря прошлого года. Да и «Спартак» все еще не против примкнуть к бронзе РПЛ. Хотя после позавчерашней победы «Локомотива» над «Балтикой» рассчитывать на третье место «красно-белым» будет очень сложно.

«Красно-белые» с приходом Карседо на пост главного тренера преобразились до неузнаваемости

«Спартак», победив с минимальным преимуществом «Рубин» (2:1), тем не менее подтвердил звание одной из сильнейших команд весны в РПЛ и заодно прервал долгую серию казанцев без поражений (9 матчей). Хуану Карлосу Карседо удалось сбалансировать основной состав и наполнить команду агрессией, задором, которые конвертировались в страшную силу с сочетанием мастерства ярких легионеров.

Надо сказать, испанский специалист не боится совершенно смелых решений. Оставить в запасе Жедсона Фернандеша рискнул бы не каждый, ведь португалец по меркам нашего чемпионата — звезда большая, так еще и купленная прошлым летом у «Бешикташа» за 25 млн евро. Но Карседо сделал это и не прогадал! «Спартак» шикарно действовал в первом тайме. Трио Солари — Барко — Маркиньос раз за разом доставляло огромные неудобства обороне «Рубина».

То, что «красно-белые» забили за первый тайм всего один мяч, дело рук плохой реализации и чистое недоразумение. При выходе на один не забил Маркиньос (здорово сыграл вратарь казанцев Евгений Ставер), из выгодного положения пробил головой Манфред Угальде, но сделал это прямо в руки голкиперу казанцев.

«Рубин» отвечал атаками, но заметно реже. Кроме удара Егора Тесленко после подачи Дмитрия Кабутова, из опасных голевых эпизодов вспомнить особо нечего. К слову, россиянин появился на поле не с первых минут, а в результате повреждения Андерсона Арройо. При контакте с Романом Зобниным колумбиец получил травму, и пока неизвестно, насколько она критична.

Интересно, что впервые в сезоне у «Рубина» оба фланга обороны закрывали два резервиста — Кабутов и Руслан Безруков. Такого дуэта болельщики не наблюдали давно. Но случился он вынужденно: Кабутов вышел после травмы одноклубника, а Илья Рожков не мог помочь команде из-за дисквалификации.

Во втором тайме «Рубин» добавил, но сил хватило только на один гол-красавец

Радостное настроение от ударного первого тайма должно было перекочевать к футболистам «Спартака» и в следующий академический час. Но «Рубин» мог запросто сравнять счет на 51-й минуте. В быстрой контратаке по всем законам футбола Назми Грипши должен был катить на открывшегося справа Велдина Ходжу, однако албанец почему-то решил убрать на замахе защитника «Спартака» Ву. В результате удар Грипши был заблокирован, а Ходжа опустошенно стоял с поднятыми руками. И его можно понять, ведь находился он в свободной позиции, и если бы албанец отдал ему передачу, Александр Максименко в воротах был бы бессилен.

По злой иронии судьбы, «Спартак» упрочил свое преимущество спустя 10 минут. Грамотная позиционная атака «красно-белых» привела к шикарной комбинации, которую организовали Маркиньос, Угальде и Солари. Последний замыкал мяч в пустые ворота с нескольких метров.

«Рубин» достойно смотрелся во втором тайме. И по общим впечатлениям заключительные 45 минут выдались куда лучше, чем первые. Ну а гол Александара Юкича в компенсированное время вообще получился на загляденье. Даку поборолся за верховой мяч, отдал на Богдана Йочича, а тот отличной поперечной передачей нашел набегающего Юкича. Австриец в одно касание прошил Максименко.

В эмоциональном плане для Юкича этот мяч был очень важен. Вчерашняя встреча для полузащитника — первая в 2026 году. А вообще футболист не выступал за «Рубин» с сентября 2025 года. Юкич долго восстанавливался от разрыва крестообразных связок, неспеша набирал форму и только-только получил доверие от Франка Артиги. В «Рубине» все еще надеются, что Юкич сможет выйти на тот уровень, который он демонстрировал в «Сочи» два года назад.

Артига высоко оценил класс «Спартака», но и игроков «Рубина» поблагодарил теплыми словами за матч

На пресс-конференции Франк Артига преимущественно хвалил «Спартак». И это неудивительно, ведь они с Карседо давние хорошие знакомые.

— Мне очень нравится, как играет «Спартак». Это современный футбол, и у «Спартака» нет привязки к структуре. Команда играет в гибридные схемы. Отправная точка команды — это футбол, игра с мячом. Это современный, передовой футбол — так играют выдающиеся европейские команды. Мы все это понимали и готовились к этому матчу. Но чтобы все эти качества соперника нивелировать, нужно было показать гораздо больше, — сказал Артига.

И про свою команду испанец, разумеется, не забыл.

— Я благодарен ребятам за всю самоотдачу и великолепный отрезок, который они провели, — будто бы уже подвел окончательный итог сезона Франк Артига.

Но у «Рубина» остается последний домашний матч в этом сезоне РПЛ. 17 мая казанский клуб встретится с «Пари НН» и постарается на мажорной ноте завершить очень насыщенный для себя футбольный год.