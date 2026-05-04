Emirates восстановила 96% своей маршрутной сети после сбоев

За последние недели авиакомпания постепенно возобновила рейсы в страны Северной и Южной Америки, Европы, Африки, Ближнего Востока и Азии

Крупнейший авиаперевозчик Дубая Emirates объявил о практически полном восстановлении операционной деятельности после недавних перебоев в авиасообщении из-за ситуации на Ближнем Востоке. По данным компании, на сегодняшний день восстановлено 96% глобальной маршрутной сети.

Авиакомпания выполняет полеты по 137 направлениям в 72 странах мира, осуществляя более 1 300 рейсов еженедельно. Это составляет 75% от объема перевозок, который был до периода сбоев. За последние недели Emirates постепенно возобновила рейсы в страны Северной и Южной Америки, Европы, Африки, Ближнего Востока и Азии.

Несмотря на работу по сокращенному расписанию, услуги авиакомпании оставались востребованными. За период перебоев Emirates перевезла 4,7 миллиона пассажиров. Для поддержки клиентов компания ввела более гибкие условия бронирования, предоставив возможность однократной бесплатной смены даты вылета для билетов, оформленных со 2 апреля.

Наталья Жирнова