Подаренный Кулагиным овертайм и победа УНИКСа в 50-й встрече против «Зенита»
Первая игра плей-офф между командами стала ярким началом полуфинала Единой лиги ВТБ
Полуфинальная серия плей-офф Единой лиги ВТБ, в которой сошлись УНИКС и питерский «Зенит», определенно началась эффектно — трехзначный счет у обеих команд по итогу игры (107:104), 27 очков Дишона Пьера, спасение казанцев от поражения от Дмитрия Кулагина за 9 секунд до конца и овертайм. Для команд эта встреча стала символичной и юбилейной — 50-я за всю историю противостояния. О том, как УНИКС вырвал победу в таком нервном, равном и красивом для зрителей матче, — в материале «Реального времени».
С 2014 года УНИКС лидирует в противостоянии со счетом 27-24
— Три последних матча с «Зенитом» оставили неприятный осадок, ведь они легко обыгрывали нас, — поделился главный тренер УНИКСа Велимир Перасович перед стартом полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против питерской команды в Казани.
Если посчитать сегодняшнюю игру, то с 2014 года УНИКС ведет в противостоянии со счетом 27-24, хотя никто не может считаться явным лидером уже более десяти лет. В сезоне-2025/26 встреч у клубов, которые закончили регулярный чемпионат на соседних позициях в турнирной таблице (УНИКС на втором, «Зенит» — на третьем), было шесть — первые три остались за Казанью, а вот остальная половина игр осталась за петербуржцами.
В этом не последнюю роль сыграл постоянно пополняющийся лазарет УНИКСА к завершению регулярки. Однако к полуфиналу команда все-таки пришла в более оптимальном составе — с травмой числится только новичок Ксавьер Манфорд, а в состав вернулся полноценный разыгрывающий в лице Пэриса Ли. «Уверен, нас ждет интересная серия», — заявил Перасович перед юбилейной, 50-й игрой команд, которая состоялась 11 мая.
Главный тренер УНИКСа был прав, и как минимум начало серии действительно оказалось интересным. Давно идущие наравне команды показали такой же равный баскетбол. Так, например, к середине второй четверти «Зенит» лидировал по подборам — 18 против 12 у УНИКСа, однако казанцы превосходили соперника в реализации двухочковых бросков (60% против 41%).
— И мы, и соперники реализовали 50% трехочковых бросков. У нас были определенные идеи перед матчем. Когда мы трижды подряд проиграли «Зениту», то допускали большое количество потерь и отдавали щит. Сегодня у нас всего восемь потерь, в то же время гости снова превзошли нас на подборах, где действуют хорошо, — поделился Велимир Перасович.
Такие отдельные преимущества команд помогали им не отпускать соперника в отрыв дальше чем на 10 очков: лидерство в игре переходило из рук в руки 16 раз. Такой «пинг-понг» определенно держал в напряжении и сами команды, и восторженных зрителей на арене.
Рекорд Пьера и результативные «лучшие из лучших»
Ключевую роль в успехе сыграли несколько игроков. В первую очередь, это триумфатор Дишон Пьер — он установил личный рекорд результативности в Единой лиге ВТБ, набрав 27 очков при 100%-й реализации трехочковых бросков. На свой результат форвард скромно среагировал: «Я рад и счастлив, но мне важнее общекомандный результат».
— Он провел очень хорошую игру. Очевидно, «Зенит» уделил основное внимание Рейнольдсу, а Пьер использовал появившиеся открытые броски. До травмы Дишон ярко проявлял себя, но затем, к сожалению, пропустил длительное время из-за повреждения. Надеюсь, в плей-офф наш форвард вернется в ту форму, которую показывал до травмы, — рассказал Велимир Перасович.
Лучшим по эффективности стал Джален Рейнольдс, набравший 23 очка, совершивший 7 подборов и отметившийся 3 блок-шотами, а Маркус Бингэм был близок к дабл-даблу (14 очков и 9 подборов). Примечательно, что за несколько минут до начала игры стало известно о награждении двух легионеров: Рейнольдс забрал титул лучшего «шестого» игрока (запасного центрового), а Бингэма признали лучшим новичком по итогам сезона-2025/26 Единой Лиги ВТБ.
Рейнольдс после выхода со скамейки в первой четверти быстро набрал 7 очков и вывел казанцев вперед — 23:18. Однако во второй десятиминутке инициативу перехватил «Зенит» благодаря удачному выступлению Луки Шаманича, который за 7 минут набрал 8 очков и сделал 5 подборов. Вторая четверть закончилась преимуществом Санкт-Петербурга как в отрезке, так и в 20 минут игры — 15:26 и 38:44 соответственно в пользу «Зенита». При этом УНИКС вторую половины десятиминутки не мог забить ни одного мяча в игре, не считая штрафных.
Третья четверть началась с «возвращения» и успешной игры УНИКСа в защите, что позволило организовать рывок 12:0: на протяжении 3,5 минуты казанцы не давали своему сопернику забросить ни одного мяча. «Зенит» сумел отыграться благодаря точным трехочковым броскам Андрея Мартюка и Георгия Жбанова, а также результативным действиям Андрея Воронцевича, и счет вновь равный.
«Трехочковому попаданию Кулагина предшествовал ряд ошибок»
Наверное, самой напряженно и одновременно красивой частью игры стала заключительная четверть. На заключительной минуте десятиминутки петербуржцы выходят вперед. Но все спас Дмитрий Кулагин: за 9 секунд до окончания игры при счете 87:90 в пользу «Зенита» капитан казанской команды забивает трехочковый бросок, от которого взрывается весь «Баскет-холл» — 90:90. Точность Кулагина выводит игру на овертайм, что считается крайне редким явлением в Единой лиге ВТБ.
— Конечно, в тот момент нам нужен был трехочковый бросок. Однако перед этим мы упустили преимущество и позволили «Зениту» добиться лидерства. <...> Трехочковому попаданию Кулагина предшествовал ряд ошибок со стороны обеих команд, но это плей-офф, — прокомментировал сейв Кулагина главный тренер.
Именно в решающей пятиминутке счет у обеих команд дошел до трехзначных чисел. Начало дополнительного времени было за УНИКСом — вновь отличился Дмитрий Кулагин, который открыл счет очередным точным трехочковым броском. В последовавшей за этим перестрелке мячами Джален Рейнольдс набрал для казанцев 7 очков подряд. «Зенит» ответил двумя дальними попаданиями Луки Шаманича, поддерживая интригу до последних секунд. При счете 105:104 в пользу УНИКСа гости совершили тактический фол. Пэрис Ли реализовал оба штрафных броска, увеличив преимущество хозяев.
К тому же у хозяев паркета хорошо летели трешки, и их реализация выводила все время вперед. У «Зенита» не оставалось тайм-аутов, но команда предприняла последнюю попытку спасения: Ксавье Мун совершил проход через всю площадку и попытался забить трехочковый бросок, однако мяч не достиг цели. Матч завершился со счетом 107:104 в пользу Казани.
— Они справились лучше нас. Бросок Кулагина, я бы сказал, это была моя ошибка. У нас был другой план на этот эпизод, но я слишком поздно пошел на смену, а он забил очень сложный бросок. Нужно отдать ему должное. Вот и все, — рассказывал после матча центровой «Зенита» Лука Шаманич.
УНИКС — «Зенит» — 107:104 (23:18, 15:26, 29:17, 23:29, 17:14).
Лидеры в командах:
УНИКС: Дишон Пьер (27), Джален Рейнольдс (23 + 7 подборов), Дмитрий Кулагин (18), Маркус Бингэм (14 + 9 подборов).
«Зенит»: Лука Шаманич (28 + 6 подборов), Георгий Жбанов (23 + 7 подборов), Трент Фрэйзер (10 + 7 передач), Ксэвьер Мун (9 + 6 подборов + 7 передач).
Следующая игра полуфинальной серии пройдет также в Казани 13 мая в 19:00 мск.
