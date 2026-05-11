Бизнес-обзор: кредиторы Айрата Миннуллина отказались от мировой, в логопарке DoorHan новый шеф

Омские налоговики хотят обанкротить судоходную компанию одного из братьев-самбистов Мадьяровых

На этой неделе кредиторы владельца «Волгадорстроя» Айрата Миннуллина решили не заключать с ним мировое соглашение. Омская налоговая инспекция подала иск о банкротстве судоходной компании одного из знаменитых братьев-самбистов Рафика Мадьярова. В татарстанском представительстве международного концерна DoorHan — крупнейшего поставщика модульных зданий — сменилось руководство. Подробнее об этих и других новостях экономики и бизнеса республики — в очередном обзоре «Реального времени».

Кредиторы владельца «Волгадорстроя» отказались от мировой

В четверг кредиторы Айрата Миннуллина в деле о его личном банкротстве выступили против заключения мирового соглашения с дорожником. «Слишком много неопределенностей. Мировое соглашение предполагает, что имущество остается за тем, на кого оно зарегистрировано. А поскольку сделки оспариваются, нет точного понимания, какая итоговая конкурсная масса будет», — пояснил «Реальному времени» конкурсный управляющий должника Никита Вахрамеев.

Как уже рассказывало наше издание, сейчас в татарстанском арбитраже оспаривают ряд крупных сделок владельца «Волгадорстроя». Суд признал недействительным договор купли-продажи земли между Миннуллиным и бывшим топ-менеджером «Бинбанка» Романом Куковицким, проходившим свидетелем по уголовному делу экс-главы ТФБ Роберта Мусина. В 2024 году банкир выкупил у Миннуллина участки в Казани и Верхнеуслонском районе за 65,8 млн рублей. В итоге Куковицкого обязали вернуть в конкурсную массу банкрота 1,6 га.

Недействительной признали сделку дорожника с экс-заместителем гендиректора по экономике и финансам КМПО, бенефициаром застройщика ЖК «Озерный» Владиславом Карповым. Миннуллин продал ему восемь участков в Васильево за 230 млн рублей. В реестр кредиторов татарстанского дорожника вошли требования на 9 млрд рублей, у двух его компаний в реестре требования еще на 5,2 млрд. Наибольшие долги по кредитам «Ак Барс Банка», «Татсоцбанка» и ВТБ.

Параллельно с сообщением о результатах майского собрания кредиторов конкурсник Миннуллина объявил о предстоящей продаже его имущества — нежилого помещения №1050 площадью 118,5 кв. м в соседнем с «Пражским клубом» многоквартирном доме на Декабристов, 85. Торги пройдут 18 июня, начальная цена — 12,8 млн рублей.

Налоговики банкротят компанию Рафика Мадьярова

В среду Арбитражный суд Татарстана зарегистрировал иск о признании банкротом судоходной компании «Кама-Волга Транс», которая занимается добычей и перевозкой полезных ископаемых. Предприятие принадлежит вице-президенту Федерации самбо РТ, президенту Фонда физической культуры и спорта РТ, мастеру спорта СССР международного класса Рафику Мадьярову — одному из братьев прославленной династии самбистов Мадьяровых.

Заявление подала Межрайонная ИФНС России №7 по Омской области, которая выполняет функцию Долгового центра ФНС и имеет право инициировать банкротства в отношении всех юрлиц в ряде федеральных округов, включая ПФО. Сумма требований к татарстанской компании — 9,14 млн рублей.

Это не первая попытка налоговиков обанкротить СК «Кама-Волга Транс». Десять лет назад обществу предъявляли долг перед бюджетом почти 5 млн рублей. На предприятии вводили наблюдение, затем процедуру финансового оздоровления, составляли график погашения задолженности. В результате удалось погасить все требования кредиторов, и производство по делу прекратили.

Компания на рынке работает 25 лет. Имеет несколько лицензий на пользование недрами республики и добывает песчано-гравийную смесь на месторождениях «Вишневское», «Ильичевское», «Тарловское-2», «Тураевское-2», «Граханское», а также строительный песок на месторождении «Малое». Выручка предприятия за прошлый год составила 121,8 млн, чистая прибыль 7,4 млн рублей. У Рафика Мадьярова есть еще две одноименные фирмы, занятых добычей ОПИ и речными грузоперевозками: «Дельта-Флот», а также казанская компания по управлению недвижимостью «Фацет-М».

Но самым прибыльным активом семьи Мадьяровых была обанкротившаяся птицефабрика «Агрофирма «Залесный», выпускавшая мясо индейки под брендом «Индюжина». Бизнес погубила вспышка птичьего гриппа, в результате которой пришлось сжечь всех птиц и корма. Убытки составили свыше 225 млн рублей, компенсация от государства — всего 100 млн, поэтому предприятие погрязло в долгах перед контрагентами. Долги агрофирмы превысили 1 млрд рублей.

Смена топ-менеджера в логопарке DoorHan

Кадровые перестановки произошли 6 мая в производственном логопарке DoorHan Александра Ханина. Возглавлявший татарстанское представительство международного концерна Константин Антонов покинул пост гендиректора компаний «Дорхан 21-й век — Казань» и «Дорхан-Казань». В обоих обществах его должность занял некто Григорий Хабаров. По данным ЕГРЮЛ, ранее другими предприятиями он не управлял и не владел.

Антонов остается у руля других татарстанских структур концерна «Дорхан СПК-Казань» и «Ин парк-Казань» с совокупной выручкой 1,4 млрд рублей. Первая — это мультитехнологический индустриальный парк, где реализуют быстровозводимые блочно-модульные здания, металлоконструкции и домокомплекты для ИЖС. Второй — складской комплекс, предлагающий в аренду от 17 тысяч до 55,4 тысячи кв. м площадей класса A.

Обе промплощадки находятся на территории Лаишевского района. Объем инвестиций в производственный логопарк «Дорхан» оценивается в 20,5 млрд рублей.

На протяжении последних лет компания «Дорхан 21-й век — Казань» вела убыточную деятельность. В минувшем году ее выручка сохранилась на прежнем уровне — 1,4 млрд, размер убытков сократился с 74,7 млн до 3,3 млн рублей.

Новостройки подорожают на 20—30%, татарстанцы переводят деньги из НПФ в ПДС

В течение недели «Реальное время» рассказывало и о других событиях в ряде отраслей экономики республики. После двукратного падения продаж в марте, в апреле началось постепенное восстановление рынка недвижимости Татарстана. С дальнейшим снижением ставки ЦБ и повышением доступности ипотеки в отрасли прогнозируют рост цен на жилье: до 15% к концу года и до 30%, а может и выше, к середине следующего. Но пока застройщики в режиме выживания, и каждый пятый рискует обанкротиться из-за просрочек по кредитам. Кто из девелоперов в республике столкнулся с наибольшими проблемами, как изменилась структура сделок и почему рекорды прошлых лет даже при оптимальном «ключе» уже не вернуть, в интервью «Реальному времени» рассказала эксперт рынка недвижимости Антонина Дарчинова.

Совокупный портфель средств негосударственных пенсионных фондов и Социального фонда России по итогам 2025 года существенно вырос, до 9,5 трлн рублей, впервые за 5 лет обогнав рост ВВП. Как заявили в Банке России, драйверами выступили рекордный инвестиционный доход и удвоение средств программы долгосрочных сбережений. Только в Татарстане число ее участников за год превысило 311,5 тысячи человек, сумма взносов составила 14,5 млрд рублей, а за все время действия программы — 22 млрд (ПДС ввели в 2024 году). Наряду с растущей популярностью ПДС сокращается количество участников негосударственных пенсионных фондов — многие граждане просто перевели свои накопления из НПФ в новую программу. Подробности — в материале «Реального времени».