В марте в Татарстане закрылось почти в два раза больше предприятий, чем открылось

Больше всего ликвидировано и открыто компаний за месяц в Москве

Фото: Артем Дергунов

По итогам марта 2026 года в Татарстане официально ликвидировали 731 организацию. При этом количество зарегистрированных компаний в республике за первый весенний месяц текущего года оказалось гораздо меньше (437 ед.), следует из данных Росстата.

Больше всего ликвидировали компаний в марте в Москве (5,1 тыс.), Московской области (1,5 тыс.) и Санкт-Петербурге (1,5 тыс.). На четвертом месте Свердловская область (771), а на пятом — Татарстан.

В свою очередь, больше всего организаций зарегистрировано в марте в той же Москве (4,9 тыс.), Санкт-Петербурге (995) и Московской области (962). На четвертом месте — Краснодарский край (523), на пятом — Свердловская область (450), а на шестом месте расположился Татарстан.

В целом по России в марте ликвидировали 24,7 тыс. организаций. При этом зарегистрировали на 10,1 тыс. меньше (14,6 тыс.).

Никита Егоров