Александр Новак: маркетплейсам не дадут монополизировать рынок

По словам вице-премьера России, государство поддерживает конкуренцию как между самими платформами, так и между продавцами внутри них

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что правительство не допустит монополизации рынка маркетплейсами. Об этом он заявил в разговоре с «Ведомостями».

По его словам, развитие интернет-площадок помогает малому бизнесу продавать товары по всей стране и делает покупки удобнее для людей. К тому же государство поддерживает конкуренцию как между самими платформами, так и между продавцами внутри них.

За последние годы сектор интернет-торговли демонстрирует значительный рост. С 2022 по 2024 год объем рынка маркетплейсов увеличился более чем в 2,5 раза, что связано с переходом покупателей с традиционных торговых площадок на онлайн-платформы. Доходы маркетплейсов от продаж в России выросли на 32,2% к 2025 году и достигли 8,59 трлн рублей. При этом ретейлеры сокращают число магазинов в России.

По прогнозам вице-премьера, в 2026 году ожидается замедление потребительской активности до 1,2% в реальном выражении по сравнению с 4% в 2025 году. Однако в дальнейшем прогнозируется постепенный рост до 3% в год. При этом Новак подчеркнул, что текущее снижение спроса в некоторых отраслях на 20–30% по сравнению с пиковыми показателями 2024 года не является признаком общего дефицита спроса в экономике.

Наталья Жирнова