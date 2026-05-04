Российский бизнес пожаловался на падение потребительского спроса в начале 2026 года

Для потребителей сильно выросли затраты на коммунальные платежи, кредиты и налоги

Снижение спроса на продукцию или услуги стало главным ограничением для бизнеса в I квартале 2026 года, следует из ежеквартального мониторинга Российского союза промышленников и предпринимателей. Такой ответ дали 37,6% опрошенных, доля выросла на 4,5 п. п. за прошедшие три месяца.

В I квартале произошло снижение спроса, оборот по расчетным счетам малого и среднего бизнеса снизился на 16%, говорит президент «Опоры России» Александр Калинин со ссылкой на данные банков, чьи слова приводят «Ведомости».

Он поясняет, что для потребителей сильно выросли затраты на коммунальные платежи, кредиты, налоги, поэтому они стали экономить на покупках.

Ранее сообщалось, что в марте в Татарстане закрылось почти в два раза больше предприятий, чем открылось.

